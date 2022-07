Ουκρανία: Νεκρός από ρωσικούς βομβαρδισμούς ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες

Ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ουκρανίας σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του σε μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς της πόλης Μικολάιφ, στα νότια της χώρας.

Ο 74χρονος Ολεξέι Βαντατούρσκι και η σύζυγός του, Ραΐσα, πέθαναν, όταν πύραυλος έπληξε το σπίτι τους τη νύχτα, μεταδίδει το BBC, επικαλούμενο ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ποιος ήταν

Ο Βαντατούρσκι ήταν ιδιοκτήτης της Nibulon, εταιρείας που ασχολείται με τις εξαγωγές σιτηρών. Είχε λάβει και το βραβείο «Ήρωας της Ουκρανίας».

Το 2021, το Forbes υπολόγισε την περιουσία του επιχειρηματία σε 430 εκατομμύρια δολάρια, με τον ίδιο να καταλαμβάνει την 24η θέση στην κατάταξη των 100 πλουσιότερων ανθρώπων της Ουκρανίας.

Ο δήμαρχος του Μικολάιφ δήλωσε ότι ήταν πιθανώς ο πιο σφοδρός ρωσικός βομβαρδισμός της πόλης μέχρι στιγμής.

Ζημιές σημειώθηκαν σε ξενοδοχείο, αθλητικό συγκρότημα, δύο σχολεία και πρατήριο καυσίμων, καθώς και κατοικίες.

Το Μικολάιφ βρίσκεται στην κύρια διαδρομή προς την Οδησσό, το κύριο λιμάνι της Ουκρανίας, και έχει πληγεί επανειλημμένα.

1/2⚡️ Due to the night shelling of Mykolaiv, the Hero of Ukraine and a well-known businessman, the owner of one of the largest agricultural companies «Nibulon» Oleksii Vadatursky, along with his wife, died. Vadatursky was 74 years old. pic.twitter.com/fpSWvzfSQE — Flash (@Flash43191300) July 31, 2022

Assassination by missle – Russia continues to reach new lows. One of the brokers of the Ukrainian grain corridor agreement was killed by a Russian missle along with his wife while they slept. Olexii Vadatursky was one of Ukraine’s most successful agriculturists. pic.twitter.com/hUUAFDKrNs — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 31, 2022