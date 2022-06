Πάιατ: Περήφανος για τα έξι χρόνια στην Ελλάδα – Βοήθησα να γίνει κορυφαίος σύμμαχος στην ενέργεια

Αναφορές στα έξι χρόνια της θητείας του στην Ελλάδα είχε η τοποθέτηση του Τζέφρι Πάιατ στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, πριν το διορισμό του ως ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ για θέματα ενέργειας.

Ο αμερικανός διπλωμάτης και πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα κατά την ακρόαση του στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, προκειμένου να διοριστεί Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιου για Ενέργεια, δήλωσε περήφανος για τη θητεία του στην Ελλάδα.

Ο Πάιατ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «είμαι περήφανος γιατί για έξι χρόνια στην Αθήνα, συνεργάστηκα με τις ελληνικές κυβερνήσεις για να βοηθήσω τη χώρα να γίνει κορυφαίος σύμμαχος στην διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και των διαδρομών ενέργειας στην Ευρώπη».



Όπως είπε «είναι σημαντικό ότι και η ομάδα της Πρεσβείας μας υποστήριξε την Ελλάδα να υιοθετήσει μια από τις πιο φιλόδοξες ενεργειακές μεταβάσεις της ΕΕ σε συνεργασία συχνά με αμερικανικές εταιρείες».

My opening statement at today’s Senate Foreign Relations Committee confirmation hearing. Thanks to the ⁦@EnergyAtState⁩ team for getting me prepared. https://t.co/px6mywj9re

— @geoffpyatt (@geoffpyatt) June 23, 2022