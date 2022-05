Ρεάλ: Έγραψε ιστορία η ενδεκάδα που επέλεξε ο Αντσελότι

Η μεγάλη ώρα του τελικού του Champions League που θα διεξαχθεί στο Παρίσι στο «Stade de France» ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Ρεάλ Μαδρίτης πλησιάζει και πριν καν αρχίσει το παιχνίδι η ενδεκάδα που επέλεξε ο Κάρλο Αντσελότι έγραψε ιστορία.

Πιο συγκεκριμένα, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, υπάρχουν στον τελικό τέσσερις ενδεκαδάτοι παίκτες με τριψήφιο αριθμό συμμετοχών στη διοργάνωση.

Πρόκειται για τους Καρίμ Μπενζεμά, Τόνι Κρόος, Λούκα Μόντριτς και Ντέιβιντ Αλάμπα, με τον Γάλλο να έχει 141, τον Γερμανό 126, τον Κροάτη 106 και τον Αυστριακό 102.

4 – Real Madrid are the first team to field a starting XI for a UEFA Champions League final with as many as four players having made 100+ appearances in the competition (Benzema, Kroos, Modric and Alaba). DNA. #UCLfinal pic.twitter.com/qj8mCmGpW6

— OptaJoe (@OptaJoe) May 28, 2022