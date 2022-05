Eurovision 2022: Απόψε ο μεγάλος τελικός – Η θέση που θα εμφανιστεί η Ελλάδα

Στο Τορίνο της Ιταλίας είναι στραμμένα τα βλέμματα όλων, καθώς απόψε στις 22:00 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός της Eurovision.

Oι 25 χώρες είναι πανέτοιμες να ανέβουν στη σκηνή και να διεκδικήσουν τη νίκη.

Όπως κάθε χρόνο, δέκα είναι οι χώρες που πήραν το εισιτήριο από κάθε έναν από τους δυο ημιτελικούς ενώ οι Big 5 βρίσκονται αυτόματα στον τελικό λόγω της συνεισφοράς τους στο διαγωνισμό.

Η Αμάντα Γεωργιάδη θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Die Together», το οποίο μάγεψε στον Α’ ημιτελικό και είναι ένα από τα φαβορί για τη νίκη.

Επίσης, «ψηλά» αναμένεται να βρεθούν η Ουκρανία, η Ιταλία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία.

Από τον τελικό θα απουσιάσει η Κύπρος και η Ανδρομάχη που δεν κατάφεραν να προκριθούν από το Β’ ημιτελικό με το «Ela».

We can now reveal the #Eurovision 2022 Grand Final Running Order!

🇨🇿🇷🇴🇵🇹🇫🇮🇨🇭🇫🇷🇳🇴🇦🇲🇮🇹🇪🇸🇳🇱🇺🇦🇩🇪🇱🇹🇦🇿🇧🇪🇬🇷🇮🇸🇲🇩🇸🇪🇦🇺🇬🇧🇵🇱🇷🇸🇪🇪

➡️ https://t.co/kQKDMdB23F pic.twitter.com/QMM4m2NSRJ

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2022