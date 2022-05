Μπακς: Κάλεσαν τους φιλάθλους στο αεροδρόμιο για να «ντοπάρουν» την ομάδα

Θερμή… ατμόσφαιρα ετοιμάζουν στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και στους Μπακς οι φίλοι της ομάδας, πριν από την αναχώρησή τους για τη Βοστώνη ενόψει του Game 5 της σειράς με τους Σέλτικς.

Πιο συγκεκριμένα οι άνθρωποι της ομάδας του Μιλγούκι έκαναν κάλεσμα στους φιλάθλους, προκειμένου να μεταβούν στο αεροδρόμιο για να «ντοπάρουν» ψυχολογικά τους παίκτες, οι οποίοι μετά και την ήττα στο Game 4, καλούνται να κάνουν το break στην έδρα των Σέλτικ αν θέλουν να περάσουν στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας.

«Ας στείλουμε την ομάδα στη Βοστώνη με στιλ. Ελάτε πριν από τις 14:00 στην Λέιτον Άβενιου, έξω από την Signature Flight Support», αναφέρει χαρακτηριστικά το τιτίβισμα στον επίσημο λογαριασμό των Μπακς.

Let’s send off the team to Boston in style.

Along Layton Avenue, outside Signature Flight Support (923 E. Layton Avenue)

Please arrive by 2pm. pic.twitter.com/eKlDtE2QLD

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 10, 2022