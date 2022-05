Αυστρία: Εκτροχιασμός τρένου με νεκρούς και τραυματίες

Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε σήμερα νότια της Βιέννης, όπως μεταδίδει το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Krone, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν.

🚨 #BREAKING: Serious train accident in #Münchendorf:

According to initial information, there are several injured, several helicopters are in use. #Austria pic.twitter.com/v4bOaaLrnX

