Το «αντίο» του Μάτζικ Τζόνσον στον Πέιν: «Θα μας λείψει πολύ ο Άντριεν»

Ο θρύλος του NBA και ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος, ο Μάτζικ Τζόνσον, είπε το δικό του… αντίο στον Άντριεν Πέιν.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών, με τον Μάτζικ να τον αποχαιρετά μέσω των social media.

«Η Κούκι και εγώ είμαστε συγκλονισμένοι στο άκουσμα της είδησης ότι ο πρώην άσος των Σπάρτανς, Εντριαν Πέιν πέθανε. Οι προσευχές μας και οι σκέψεις μας είναι στην οικογένεια και στην οικογένεια των Σπάρτανς. Ο Έντριαν θα λείψει πάρα πολύ», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Μάτζικ Τζόνσον για το χαμό του Πέιν.

Cookie and I are heartbroken to hear that former Spartan Adreian Payne has passed away. Our prayers and thoughts are with his family and Spartan Nation! Adreian will be sorely missed. 🙏🏾💔

