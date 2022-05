Μπαρτσελόνα: Τέλος η σεζόν για τον Πικέ

Η φετινή σεζόν δε εξελίσσεται με τον ιδανικό τρόπο για τον κεντρικό αμυντικό της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ.

Ο 35χρονος διεθνής Ισπανός στόπερ ταλαιπωρείται από πόνους στον αριστερό μηρό με αποτέλεσμα, οι «μπλαουγκράνα» να κάνουν γνωστό με ανακοίνωση τους πως θα μείνει εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Πικέ έχει χάσει οκτώ παιχνίδια αυτή τη σεζόν λόγω τραυματισμού. Ο κεντρικός αμυντικός των Καταλανών που θα κλείσει τα 36 του την επόμενη χρονιά, θα παραμένει όπως όλα δείχνουν υπό τις οδηγίες του Τσάβι, με τον ίδιο να αποτελεί τον παίκτη σημείο αναφοράς στην άμυνα της Μπαρτσελόνα και τη νέα σεζόν.

LATEST NEWS | @3gerardpique has suffered a flare-up of the tendinopathy affecting the adductor longus muscle in his left thigh. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/PwVmGjCoQq

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 5, 2022