Σαρλ Μισέλ: Μπορούμε να βασιστούμε στη Γαλλία για 5 ακόμη χρόνια

Την ανάγκη για μια «σταθερή Ευρώπη και μια Γαλλία που είναι πλήρως δεσμευμένη σε μια πιο κυρίαρχη και πιο στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση» υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Σε ανάρτησή του στο Twiiter, εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του και ανέφερε:

«Θερμά συγχαρητήρια αγαπητέ Eμανουέλ Μακρόν.

Σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς, χρειαζόμαστε μια σταθερή Ευρώπη και μια Γαλλία που είναι πλήρως δεσμευμένη σε μια πιο κυρίαρχη και πιο στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μπορούμε να βασιστούμε στη Γαλλία για πέντε χρόνια ακόμη».

Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron

En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.

Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght

— Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022