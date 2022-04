Ενώ σε λίγη ώρα λήγει το νέο ρωσικό τελεσίγραφο των Ρώσων στους τελευταίους Ουκρανούς στρατιωτικούς που παραμένουν ταμπουρωμένοι στο εργοστάσιο Azovstal, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ρωσίας Ντίμιτρι Πεσκόφ αποκάλυψε πως έχει σταλεί στην ουκρανική κυβέρνηση προσχέδιο με ξεκάθαρους διαπραγματευτικούς όρους για τον τερματισμό του πολέμου.

«Η πλευρά μας παρέδωσε προσχέδιο στους Ουκρανούς, το οποίο περιλαμβάνει ξεκάθαρους όρους», είπε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους σύμφωνα με το Sputnik, τονίζοντας πως η μπάλα είναι πια στην ουκρανική πλευρά. «Περιμένουμε την απάντησή τους».

Ο Πεσκόφ τόνισε επίσης πως η ουκρανική πλευρά δεν επιδιώκει «δυναμώσει» τη διαπραγματευτική διαδικασία.

#Moscow handed over to #Kyiv a draft peace deal with clear wording and is waiting for an answer, the ball is on the side of #Ukraine – Kremlin spokesman #Peskov. pic.twitter.com/xoCvk4HEjD

