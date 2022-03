Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί κατέστρεψαν ένα μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Drobytskyi Yar, κοντά στο Χάρκοβο, που μνημονεύει τη μνήμη χιλιάδων Εβραίων που σκοτώθηκαν από τους Ναζί εκεί, ανακοίνωσε η ουκρανική κυβέρνηση.

«Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ναζί εκτέλεσαν περίπου 20.000 ανθρώπους εκεί», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι και πρόσθεσε: «Ογδόντα χρόνια αργότερα, σκοτώνονται για δεύτερη φορά. Και η Ρωσία το κάνει».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, δημοσίευσε στο Twitter μια εικόνα από μία γιγάντια μενορά, ένα από τα μνημεία του χώρου, εμφανώς κατεστραμμένο. «Γιατί η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται στα Μνημεία του Ολοκαυτώματος στην Ουκρανία;» έγραψε.

This Menora in Drobytskyi Yar near Kharkiv never threatened anyone. It commemorates the memory of over 15.000 Jews murdered by Nazis. Damaged by Russian shelling today. Why Russia keeps attacking Holocaust Memorials in Ukraine? I expect Israel to strongly condemn this barbarism. pic.twitter.com/m7AiT4zlBg

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2022