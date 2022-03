Πρόοδο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσίας στη Μαριούπολη «βλέπει» το think tank Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW).

Το Ινστιτούτο αναφέρει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει σταθερή πρόοδο στην πολιορκημένη νότια πόλη Μαριούπολη, εισερχόμενες στην κεντρική περιοχή της πόλης στις 24 Μαρτίου.

Η πόλη – λιμάνι, που θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη ρωσική εκστρατεία, έχει περικυκλωθεί από τα ρωσικά στρατεύματα από τις αρχές Μαρτίου.

Καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται στη Μαριούπολη, οι τοπικές ουκρανικές αρχές εγκατέλειψαν την πόλη για να συντονίσουν καλύτερα τις περιφερειακές επιχειρήσεις, αναφέρει το ISW, το οποίο είναι ανεξάρτητο think tank με έδρα τις ΗΠΑ.

Το ISW σημειώνει επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να βομβαρδίζουν το Χάρκοβο και έπληξαν ένα σημείο παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας 15, ενώ εξασφάλισαν ότι τα στρατεύματά τους προχώρησαν σε αρκετά σημεία στις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Το Ινστιτούτο υπογράμμισε, επίσης, την πετυχημένη επίθεση της Ουκρανίας σε ρωσικά πλοία στο κατεχόμενο λιμάνι του Μπερντιάνσκ, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία ανάγκασε τα ρωσικά στρατεύματα να αμυνθούν βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Κίεβο και εμπόδισε τη Ρωσία να περικυκλώσει την περιοχή του Τσερνίχιβ.

Watch #Russia’s campaign in #Ukraine stall in this time-lapse of @TheStudyofWar and @criticalthreats mapping of the war in Ukraine. pic.twitter.com/teOD4EzY8L

— ISW (@TheStudyofWar) March 25, 2022