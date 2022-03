Καθώς μαίνεται ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας, η Βοσνία – Ερζεγοβίνη, η οποία εκδήλωσε την επιθυμία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, δέχθηκε απειλές από τη Ρωσία.

Ο ρώσος πρεσβευτής στο Σεράγεβο, Ιγκόρ Καλαμπούχοφ, δήλωσε ότι η Μόσχα έχει το δικαίωμα να αντιδράσει στο σχέδιο της Βοσνίας να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τα δικά της συμφέροντα (φωτογραφία, επάνω, από τη συνέντευξή του).

«Δείξαμε ποιες είναι οι προσδοκίες μας στο παράδειγμα της Ουκρανίας», είπε ο Καλαμπούχοφ.

Σύμφωνα με τον ρώσο διπλωμάτη «η Βοσνία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει εάν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά η Μόσχα έχει το δικαίωμα να αντιδράσει σε αυτήν την απόφαση με βάση τα δικά της συμφέροντα», τόνισε, μιλώντας στο βοσνιακό τηλεοπτικό κανάλι Federalna, όπως μεταδίδει το echedoros-a.gr.



Ο Σεφίκ Τζαφέροβιτς (φωτογραφία Federalna)

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα ενεργήσει ανάλογα: «Δείξαμε ποιες είναι οι προσδοκίες μας στο παράδειγμα της Ουκρανίας».

Ο Ιγκόρ Καλαμπούχοφ ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για ένα νέο σχέδιο στην Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι αυτό αποτελεί τον «μεγαλύτερο κίνδυνο».

Ο Βόσνιος, μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Σεφίκ Τζαφέροβιτς, αξιολόγησε το παράδειγμα της Ουκρανίας που έθεσε ο Καλαμπούχοφ, τονίζοντας ότι η παρέμβαση του ρώσου πρεσβευτή συνιστά «επίθεση στην εδαφική ακεραιότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης».

Ο Τζαφέροβιτς ανέφερε ότι «η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι μια κυρίαρχη χώρα, θα λάβει τις δικές της αποφάσεις για το μέλλον της στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων και θα ενεργήσει βάσει των εντολών και των συμφερόντων των πολιτών της. Δεν προχωράμε σύμφωνα με τα συμφέροντα των άλλων, και η Ρωσία δεν έχει το δικαίωμα να καθορίσει το μέλλον της Βοσνίας».

Ο Τζαφέροβιτς σημείωσε ότι η διαδικασία αίτησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης τόσο για την ευρωπαϊκή πορεία της όσο και για την ένταξη στο ΝΑΤΟ γίνεται με απόφαση των δικών της θεσμών:



Ο Ζέλικο Κόμσιτς (φωτογραφία Federalna)

«Αυτό το ακολουθούμε με δημοκρατικές διαδικασίες και θεμέλια. Ετσι θα παραμείνουμε. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν διοικείται από τη ρωσική πρεσβεία».

Επίσης, ο Κροάτης, μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Ζέλικο Κόμσιτς χαρακτήρισε τις δηλώσεις του ρώσου πρεσβευτή ως «απαράδεκτες».

«Το μήνυμα του ρώσου πρεσβευτή, στο οποίο αναφέρει το παράδειγμα της Ουκρανίας εναντίον της οποίας επιτίθεται η Ρωσία, είναι ξεκάθαρο, αλλά και απαράδεκτο για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη» είπε ο Κόμσιτς.

Στις δηλώσεις του πρεσβευτή της Ρωσίας αντέδρασε άμεσα η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη:

«Οι τελευταίες απειλές του ρώσου πρεσβευτή προς τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι επικίνδυνες, ανεύθυνες και απαράδεκτες. Κανένα τρίτο μέρος δεν έχει λόγο στις συμφωνίες ασφάλειας μεταξύ του ΝΑΤΟ και κυρίαρχων χωρών».

Και πρόσθεσε: «Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης καθώς κάνει τα απαραίτητα βήματα για να εξασφαλίσει τη θέση της στην ευρωατλαντική κοινότητα των εθνών».

We will continue to stand firmly by Bosnia and Herzegovina as it takes the necessary steps to secure its place in the Euro-Atlantic community of nations. (2/2)

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) March 17, 2022