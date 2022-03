Ένα νέο μήνυμα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Twitter προκάλεσε αντιδράσεις στους χρήστες του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Malibu is a magical place

Ο Έλληνας τενίστας έγραψε χαρακτηριστικά «Το Μαλιμπού είναι ένα μαγικό μέρος», την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο πόλεμος στην Ουκρανία, μετά τη ρωσική εισβολή. Πολλοί έσπευσαν να τον επαναφέρουν στη σκληρή πραγματικότητα, θυμίζοντάς του μάλιστα την καταγωγή της μητέρας του από τη Ρωσία.

