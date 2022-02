Θρίαμβος του Τσιτσιπά στο Ακαπούλκο και πρώτος τίτλος του στο διπλό

Τον πρώτο τίτλο της καριέρας του σε διπλό ανδρών πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς στον τελικό του Ακαπούλκο, έχοντας παρτενέρ τον Φελισιάνο Λόπεζ, επικράτησαν με 2-0 σετ (7-5, 6-4) των Αρεβάλο – Ρόχερ.

Μόλις στο δεύτερο τουρνουά όπου έπαιξαν μαζί διπλό, Τσιτσιπάς και Λόπεζ έδειξαν ότι είναι ικανοί για μεγάλα πράγματα, κατακτώντας τον τίτλο στο 500άρι του Ακαπούλκο στο Μεξικό.

Τσιτσιπάς και Λόπεζ είχαν παίξει μαζί πρώτη φορά τον περασμένο Οκτώβριο στο 500άρι της Βιέννης, φθάνοντας έως τα προημιτελικά, όπου ηττήθηκαν από ένα από τα καλύτερα δίδυμα στον κόσμο, τους Χουάν Σεμπαστιάν Καμπάλ και Ρόμπερτ Φάρα, με 8-10 στο match tie-break.

Στο Ακαπούλκο πήραν ρεβάνς από τους Κολομβιανούς, καθώς τους κέρδισαν με 4-6, 6-4, 12-10 στα προημιτελικά, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, όπου έσωσαν 5 match points και ανέτρεψαν το tie-break από το 5-9.

Κέρδισαν ακόμα τους αυστραλούς Λουκ Σαβίλ και Τζον Πέτρικ Τζούνιορ στον 1ο γύρο με 7-6 (7), 6-4, καθώς και τους Λόιντ Γκλάσπουλ και Χάρι Χαλιοβαάρα στα ημιτελικά με 6-4, 6-4, ολοκληρώνοντας σήμερα το τουρνουά με μόλις ένα χαμένο σετ.

Για τον Τσιτσιπά ήταν ο πρώτος τίτλος της καριέρας του στα διπλά, στον δεύτερο τελικό. Θυμίζουμε πως είχε παίξει στον τελικό του Miami Masters το 2019, μαζί με τον Γουέσλεϊ Κούλχοφ. Ο 40χρονος Φέλι έπαιξε σήμερα για 17η φορά στην καριέρα του σε τελικό στο διπλό και κατέκτησε τον 6ο τίτλο του (6-11).

Έπειτα απ’ αυτόν τον τίτλο ο Τσιτσιπάς αναμένεται να κερδίσει 54 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη των διπλών και να αναρριχηθεί στο Νο 76 (από το Νο 130), πλησιάζοντας πολύ στο career high του, Νο 68.

Ο 23χρονος έλληνας τενίστας και ο έμπειρος ισπανός παρτενέρ του σκοπεύουν να αγωνιστούν μαζί και στο επόμενο τουρνουά τους, στο Indian Wells, που ξεκινά σε κάτι λιγότερο από 2 εβδομάδες.

The moment we’ve been waiting for 🇲🇽@steftsitsipas @feliciano_lopez #AMT2022 pic.twitter.com/V6jnN6dlUJ

— Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2022