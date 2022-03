Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η Δύση δεν πρέπει να κατασκευάσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Ακόμη, σημείωσε ότι «ήρθε η ώρα να επιστρέψουν τα αμερικανικά πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη πίσω στις ΗΠΑ», όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

«Η Ρωσία δεν θα επιτρέψει στην Ουκρανία να έχει πυρηνικά όπλα», τόνισε ο Ρώσος ΥΠΕΞ σύμφωνα με το Ria Novosti.

Συγκεκριμένα είπε: «Η Ρωσία δεν μπορεί παρά να αντιδράσει στον πραγματικό κίνδυνο απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Ουκρανία και λαμβάνει όλα τα μέτρα για να το αποτρέψει».

Ο Λαβρόφ δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για κοινή συνεργασία με τις ΗΠΑ για τη στρατηγική σταθερότητα.

Είπε ότι δεν είναι αποδεκτό για τη Ρωσία το γεγονός ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες φιλοξενούν πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τη στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία μέχρι να πετύχει τους στόχους της, όπως μετέδωσε την Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Λαβρόφ είπε ότι ο κύριος στόχος της Μόσχας είναι η προστασία της από τις απειλές που δημιουργεί η Δύση και σημείωσε ότι η Ρωσία δεν καταλαμβάνει το έδαφος της Ουκρανίας.

‘It’s unacceptable that US nuclear weapons are in Europe, it’s time to bring them home’ – Lavrov pic.twitter.com/r8sxjUoGRR

— RT (@RT_com) March 1, 2022