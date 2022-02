Στο Παρίσι ο τελικός του Champions League

Όλα δείχνουν αλλαγή έδρας για τον τελικό του Champions League της φετινής σεζόν.

Όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στην Ουκρανία φαίνεται πως οδήγησαν την UEFA να πάρει τη μεγάλη απόφαση και να μεταφέρει το μεγάλο ραντεβού σε άλλη χώρα, μακριά από τη Ρωσία και την Αγία Πετρούπολη.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία έχει ήδη αποφασίσει να αλλάξει την έδρα, έχοντας επιλέξει το Παρίσι.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι Times, η UEFA θα ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ώρες την απόφασή της, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο το δικό της μήνυμα προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μένει να φανεί ποιο θα είναι το γήπεδο το οποίο θα φιλοξενήσει τον φετινό τελικό, καθώς το Παρίσι έχει το «Παρκ ντε Πρενς» και το «Σταντ ντε Φρανς», κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει η UEFA εντός της ημέρας, έχοντας ήδη προαναγγείλει ένα έκτακτο meeting.

