Γκουάμ: Σεισμός 6,2 βαθμών στο χωριό Μερίζο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Μερίζο, το νοτιότερο χωριό στο έδαφος του νησιού Γκουάμ το βράδυ της Κυριακής (Δευτέρα πρωί, τοπική ώρα), ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 178 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS.

Η αμερικανική υπηρεσία προειδοποίησης για τσουνάμι ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό.

⚠️#UnitedStates🇺🇸: A moderate #earthquake of magnitude Mww=5.7, was registered at 169 KM SSW of #MerizoVillage, territory of #Guam🇬🇺. Depth: 10 KM.

More info: https://t.co/DmoYLXtLA1

Did you feel this earthquake?, Tell us!.#EQVT,#quake,#tremor,#seísmo,#sismo,#temblor,#terremoto. pic.twitter.com/EZg7Rkpjbf

— American Earthquakes 🌋🌊🌎 (@earthquakevt) February 13, 2022