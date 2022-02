Πήρε το Διηπειρωτικό η Φλαμένγκο – Ο Σπανούλης στην απονομή του MVP

Τον δεύτερο τίτλο στο Διηπειρωτικό Κύπελλο στην Ιστορία της κατέκτησε η Φλαμένγκο, επικρατώντας της ισπανικής Σαν Πάμπλο Μπούργος, με 75-62, στον τελικό, στο Κάιρο. Η ομάδα της Βραζιλίας είχε κατακτήσει για πρώτη φορά το Διηπειρωτικό Κύπελλο το 2014, σε διπλούς τελικούς απέναντι στην τότε πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελ Αβίβ, διαδεχόμενη στον… θρόνο τον Ολυμπιακού που το είχε κατακτήσει το 2013.

Το 2019, η Φλαμένγκο είχε συμμετάσχει στον τελικό του Διηπειρωτικού, με αντίπαλο την ΑΕΚ, γνωρίζοντας την ήττα από την Ένωση που είχε γίνει κάτοχος του Διηπειρωτικού. Προσκεκλημένος της FIBA για να κάνει την απονομή στον MVP ήταν και ο παλαίμαχος θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος ήταν αρχηγός του Ολυμπιακού το 2013.

Σε τρεις τελικούς, λοιπόν, η Φλαμένγκο πανηγύρισε το βράδυ της Κυριακής (13/2) τον δεύτερο τίτλο της, ενώ η Σαν Πάμπλο Μπούργος δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο της, αφού ήταν η κάτοχος του Διηπειρωτικού το 2021 και επέστρεψε με στόχο τα «back to back» χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Πρώτος σκόρερ της Φλαμένγκο αναδείχτηκε ο Κάρλος Ολιβίνια με 17 πόντους, 15 πρόσθεσε ο Λούκας Μαρτίνες και 13 ο Μπράντον Ρόμπινσον. Από την Μπούργος ξεχώρισαν οι Βίτορ Μπενίτε (14π.) και Ταρίκ Φίλιπ (11π.).

Τα δεκάλεπτα: 12-25, 29-45, 49-65, 62-75

ΣΑΝ ΠΑΜΠΛΟ ΜΠΟΥΡΓΟΣ (Όλμος): Μπενίτε 14 (4/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/4 βολές), Έντι 9 (1/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Γκαμπλ 7, Φίλιπ 11 (1), Ρένφρο 5 (1), Ντίεθ 5 (1), Γκαρσία, Νίκολιτς, Νόκο, Ραμπασέδα 8, Σαλάς 3 (1)

ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ (Κόντι): Μπάλμπι 10 (2), Φαβεράνι 4 (5 ριμπάουντ), Μαρτίνεζ 15 (5/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μινέιρο 2, Σάντος 3 (1/7 σουτ, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπατίστα 2, Ολιβίνια 17 (3/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρόμπινσον 13 (2), Τάκερ 9 (1/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

