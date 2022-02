Γαλλία: Έφτασε στο Παρίσι το «Κονβόι της Ελευθερίας» – Δακρυγόνα και χάος στους δρόμους

French police use teargas while facing demonstrators in this screen grab taken from a video during a "Convoi de la liberte" (The Freedom Convoy), a vehicular convoy to protest coronavirus disease (COVID-19) vaccine and restrictions in Paris, France, February 12, 2022. REUTERS via Reuters TV

Αντλώντας έμπνευση από τους οδηγούς φορτηγών που απέκλεισαν δρόμους του Καναδά ως διαμαρτυρία για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, γάλλοι διαδηλωτές που συμμετέχουν στο «Κονβόι της Ελευθερίας» κατάφεραν να εισέλθουν στο Παρίσι παρά τα μπλόκα της αστυνομίας και δέχτηκαν δακρυγόνα στη λεωφόρο των Ηλύσιων Πεδίων. Κρατώντας γαλλικές σημαίες, οι διαδηλωτές αψήφησαν την απαγόρευση της αστυνομίας και απέκλεισαν την κυκλοφορία περιμετρικά της Αψίδας του Θριάμβου. Ορισμένοι σκαρφάλωσαν στα οχήματά τους στη μέση του κυκλικού κόμβου στην αρχή της λεωφόρου Σανζ Ελιζέ. Ο χάρτης των startups – Οι ξένοι επενδύουν στο ελληνικό δαιμόνιο – Οι top εξαγορές Νωρίτερα, η αστυνομία γνωστοποίησε ότι σταμάτησε 500 οχήματα που προσπαθούσαν να εισέλθουν στο Παρίσι, συνέλαβε 14 άτομα και έκοψε κλήσεις σε 300 οδηγούς έως το μεσημέρι τοπική ώρα. Στο νότιο Παρίσι, πέντε διαδηλωτές συνελήφθησαν για κατοχή σφεντόνων, σφυριών, μαχαιριών και αντιασφυξιογόνων μασκών. Ενόψει της άφιξης του κονβόι, η αστυνομία είχε στήσει σημεία ελέγχου και ανέπτυξε θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και φορτηγά με αντλίες νερού. Το κονβόι ήρθε να κορυφώσει τις διαδηλώσεις των προηγούμενων μηνών για το πιστοποιητικό εμβολιασμού που απαιτείται σε πολλούς δημόσιους χώρους. «Δεν ανεχόμαστε πλέον το πάσο εμβολιασμού» δήλωσε στο Reuters διαδηλώτρια που έφτασε στο Παρίσι με λεωφορείο. «Δεν θέλουμε αυτή την ένεση, θέλουμε το δικαίωμα να επιλέξουμε» είπε. Ανεξάρτητη πορεία περίπου 2-3 χιλιάδων ατόμων, ανάμεσά τους και τα «Κίτρινα Γιλέκα» πραγματοποίησαν ξεχωριστή πορεία στο Παρίσι κατά των περιοριστικών μέτρων αλλά και του πληθωρισμού. Λιγότερο από δύο μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, η κυβέρνηση Μακρόν προσπαθεί να συγκρατήσει τις διαδηλώσεις ώστε να μην λάβουν μεγάλη κλίμακα όπως συνέβη με το αντικυβερνητικό κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων το 2018. Το γαλλικό «Κονβόι της Ελευθερίας» μιμείται την κινητοποίηση οδηγών φορτηγών στον Καναδά, οι οποίοι έχουν αποκλείσει τμήματα της Οτάβας από τα τέλη Ιανουαρίου και πιο πρόσφατα μπόκαραν τις οδικές μεταφορές από και προς τις ΗΠΑ. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Reuters Ο Μητσοτάκης και ο εκλογικός νόμος Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share