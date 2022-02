Τη στήριξη εξήντα νεοφυών επιχειρήσεων που ενισχύονται με τη μορφή μη επιστρεπτέας προκαταβολής από 5.000 – 100.000 ευρώ, στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» του Ε. Π. «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία», για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4,62 εκατ. ευρώ. Ηδη έχουν υποβληθεί έως σήμερα 239 αιτήσεις χρηματοδότησης και έχουν αξιολογηθεί οι 169. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η επόμενη απόφαση ένταξης 84 ακόμη νεοφυών επιχειρήσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 6,1 εκατ. ευρώ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ, η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας (First in First out), σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΠΣΚΕ και οι υποβολές συνεχίζονται έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. «Είμαι εξαιρετικά περήφανος που μέσω της υλοποίησης της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία του Elevate Greece βρήκαμε τον τρόπο για να χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους ώστε να ενισχύσουμε τις start up επιχειρήσεις καινοτομίας στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα του μέλλοντος θα είναι μια Ελλάδα ανταγωνιστική και σύγχρονη», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης, ενώ ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για την Ερευνα και την Καινοτομία Χρίστος Δήμας τόνισε ότι «μέχρι πρότινος η ελληνική πολιτεία δεν γνώριζε πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις υπάρχουν, σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται, πόσους εργαζόμενους απασχολούν, τι κύκλο εργασιών πραγματοποιούν. Μέσω του Elevate Greece πλέον έχουμε αναλυτικά δεδομένα για το οικοσύστημα καινοτομίας, άρα μπορούμε να υλοποιήσουμε και στοχευμένα προγράμματα στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Η πανδημία του Covid επηρέασε και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, ειδικά αυτές που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Η νεοφυής επιχειρηματικότητα χρειάζεται στήριξη, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και να δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών, της κοινωνίας και της οικονομίας».