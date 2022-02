Μπάιντεν: Ο ηγέτης του ISIS ανατινάχθηκε «σε μια ύστατη κίνηση δειλίας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν έλαβε κάθε δυνατό προληπτικό μέτρο για να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες μεταξύ των αμάχων στην αντιτρομοκρατική έφοδο των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων σήμερα, στη βορειοδυτική Συρία, στην οποία σκοτώθηκε ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους.

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν δήλωσε ότι ο Αμπου Ιμπραχίμ αλ-Χασέμι αλ- Κουράισι επέλεξε να ανατιναχθεί προβαίνοντας σε μια δειλή ενέργεια, και πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους για να διατηρήσει την πίεση επί του ISIS.

«Σε μια απεγνωσμένη ύστατη κίνηση δειλίας και αδιαφορώντας για τη ζωή της δικής του οικογένειας ή άλλων ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο, επέλεξε να ανατιναχθεί, πυροδοτώντας όχι μόνο τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος αλλά ανατινάζοντας αυτόν τον τρίτο όροφο…αντί να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη για τα εγκλήματα που διέπραξε, παίρνοντας μαζί του αρκετά μέλη της οικογένειάς του, όπως είχε κάνει ο προκάτοχός του», δήλωσε ο Μπάιντεν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «εξάλειψαν μια μείζονα τρομοκρατική απειλή. Ο αρχηγός του Ισλαμικού Κράτους ανατινάχθηκε προβαίνοντας «σε μια ύστατη κίνηση δειλίας», επεσήμανε κατά τη σύντομη ομιλία του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι προτίμησε να γίνει επιχείρηση από κομάντος προκειμένου να αποφευχθούν θύματα μεταξύ των αμάχων.

Ο Μπάιντεν ήταν ο πρώτος που ενημερώθηκε για την επιχείρηση στη Συρία πριν από έναν μήνα και έδωσε το τελικό πράσινο φως για την αποστολή το πρωί της Τρίτης, δήλωσαν ανώτεροι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

— President Biden (@POTUS) February 3, 2022