Βασικός και στο φετινό All Star ο Αντετοκούνμπο – Ποιοι είναι οι αρχηγοί

Το «παρών» στο έκτο All-Star της καριέρας του θα δώσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο έλληνας σούπερ σταρ επελέγη στην πεντάδα της Ανατολής, όπως αναμενόταν, από το φίλαθλο κοινό και θα ξεκινήσει βασικός στο μεγάλο παιχνίδι, που θα διεξαχθεί στο Κλίβελαντ στις 20/2.

Αρχηγοί των δύο ομάδων; Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, οι Λεμπρόν και Ντουράντ θα είναι αυτοί που θα κάνουν τις επιλογές. Ο Βασιλιάς θα δώσει το «παρών» στο 18ο All-Star game της καριέρας του και θα ισοφαρίσει τον Κόμπι Μπράιαντ, μειώνοντας παράλληλα και στο -1 από τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, που έχει το απόλυτο ρεκόρ συμμετοχών.

Πέρα από τον Λεμπρόν, η πεντάδα της Δύσης αποτελείται από τους Στεφ Κάρι (Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς), Τζα Μοράντ (Μέμφις Γκρίζλις), Άντριου Ουίγκινς (Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς) και Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς).

Από την άλλη πλευρά, εκτός του Γιάννη και του KD, που και φέτος μοιάζει δύσκολο να παίξει, στην πεντάδα βρίσκονται επίσης οι ΝτεΡόζαν (Σικάγο Μπουλς), Τρέι Γιανγκ (Ατλάντα Χοκς), Τζοέλ Εμπίντ (Σίξερς).

Three voting groups determined the starters:

• Fans (50%)

• NBA players (25%)

• Media panel 25%)

Below are the overall scores for the top finishers at each position. pic.twitter.com/W6An0FhzgY

