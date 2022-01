Αμερικανός αναλυτής: Ο Ερντογάν διώχνει και τη Χαμάς από την Τουρκία για χάρη του Ισραήλ

Ο αμερικανός συγγραφέας και αναλυτής Τζόναθαν Σάντσερ υποστήριξε, επικαλούμενος το ισραηλινό Κανάλι 12, ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (στη φωτογραφία αρχείου του AP, επάνω, με τον ανώτατο πολιτικό ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια), ο οποίος επιδιώκει να εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ, ζήτησε από τη Χαμάς να εγκαταλείψει τη χώρα του.

Ο Τζόναθαν Σάντσερ (Jonathan Schanzer), ο οποίος ήταν, εκτός των άλλων, ερευνητής στο Ινστιτούτο της Ουάσιγκτον για την Πολιτική της Εγγύς Ανατολής, επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Twitter:

«Το ισραηλινό κανάλι 12 αναφέρει ότι ο Ερντογάν διώχνει τη Χαμάς από την Τουρκία στο πλαίσιο των προσπαθειών του να ξεκινήσει την επαναπροσέγγιση με το Ισραήλ. Είμαι δύσπιστος. Αλλά μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη για παρακολούθηση».

Israeli channel 12 reporting that Erdogan is expelling Hamas from Turkey as part of his efforts to jumpstart rapprochement with Israel. I’m skeptical. But an interesting development to track.

