Ισραήλ – Νεκροί οι δύο χειριστές του στρατιωτικού ελικοπτέρου – Ένας τραυματίας

Δύο ισραηλινοί πιλότοι σκοτώθηκαν κι ένας τρίτος στρατιωτικός τραυματίστηκε όταν συνετρίβη χθες στρατιωτικό ελικόπτερο που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση στη Μεσόγειο, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο του Ισραήλ, προσθέτοντας πως διενεργείται έρευνα για το δυστύχημα.

Το ελικόπτερο, τύπου Ατάλεφ, με τρία μέλη πληρώματος, κατέπεσε χθες το βράδυ στη θάλασσα, στα ανοικτά της Χάιφας, της μεγαλούπολης του βόρειου Ισραήλ.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων μελών του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού, αναπτύχθηκαν αμέσως στη θάλασσα για να ανασύρουν τα τρία μέλη του πληρώματος, τους δύο χειριστές και τον «παρατηρητή».

Two pilots killed in IDF helicopter crash off Haifa coast – The Times of Israel https://t.co/1aDnbLfMmv pic.twitter.com/0xk51oKfaQ

