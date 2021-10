Το πρώτο του μήνυμα, μετά την ασύλληπτη τραγωδία που συνέβη στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», όπου σκότωσε τη 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη, Τζόελ Σόουζα, όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο που χρησιμοποιούσε, έστειλε ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν.

«Δεν υπάρχουν λόγια εκφράσω το σοκ και τη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή της συζύγου, μητέρας και βαθιάς θαυμασμού συναδέλφου μας, Χαλίνα Χάτσινς» έγραψε στο Twitter o Άλεκ Μπάλντουιν.

«Συνεργάζομαι πλήρως με την αστυνομία για να καταλάβουμε πώς συνέβη αυτή η τραγωδία» πρόσθεσε.

