Αλγερία – Ισοφάρισε Αργεντινή και απειλεί, Βραζιλία Ισπανία

Σπουδαίο επίτευγμα για την Εθνική ομάδα της Αλγερίας.

Πιο συγκεκριμένα με την νίκη της επί του Νίγηρα με (4-0) για τα Προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου του Κατάρ, η Αλγερία έχει πλέον να ηττηθεί εδώ και 31 ματς!.

Με την συγκεκριμένη επίδοση ισοφάρισε την αντίστοιχη της Αργεντινής από το 1991 μέχρι το 1993. Πλέον οι Αλγερινοί απειλούν τη Βραζιλία της περιόδου 1993-1997 και την Ισπανία που σάρωσε πριν και μετά το Euro (από το 2007 μέχρι το 2009) και δεν είχαν χάσει σε 35 αγώνες.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Ιταλία, η οποία μετρούσε 37 ματς χωρίς ήττα, μέχρι τον πρόσφατο χαμένο ημιτελικό του Nations League από την Ισπανία ο οποίος έβαλε τέλος σε αυτό το σερί.

🇩🇿 With its win today, Algeria now has the joint 4th ever longest unbeaten streak in international football (31 games):

🇮🇹 Italy 37 games (2018-2021)

🇧🇷 Brazil 35 games (1993-1997)

🇪🇸 Spain 35 games (2007-2009)

🇦🇷 Argentina 31 games (1991-1993)

🇩🇿 Algeria 31 games (2018-) pic.twitter.com/ERxKopvyej

— Walid Ziani (@bylka613_) October 13, 2021