«Τρελάθηκε» ο Αντετοκούνμπο με το κάρφωμα του αδελφού του

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να έχει κάνει γνωστό το επώνυμό του σε όλον τον πλανήτη, όμως οι πιο πιστοί θαυμαστές της οικογένειας παραμένουν τα ίδια τα μέλη της.

Ο Greek Freak είδε τον Κώστα να κάνει ένα τρομερό κάρφωμα στην πρεμιέρα του στην Euroleague με τη φανέλα της Βιλερμπάν, στη νίκη κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας με 88-76, που του έδωσε μάλιστα μια θέση στο Top 10 των καλύτερων φάσεων της αγωνιστικής, και δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του.

Βλέποντας την Euroleague να ανεβάζει στο λογαριασμό της στο Twitter τη φάση του αδελφού του, ο Γιάννης έκανε αναδημοσίευση γράφοντας:

«Πετάξτε του την μπάλα ψηλά και θα την πάρει να την καρφώσει».

Throw it up there he’ll go get it 🔥💪🏾 https://t.co/1tQ4owbdy3

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) October 3, 2021