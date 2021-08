Η ανατολική ακτή των ΗΠΑ προετοιμάζεται σήμερα για την άφιξη της τροπικής καταιγίδας Χένρι, που απειλεί να φέρει θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν πλημμύρες στην περιοχή, έγινε γνωστό από το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC).

Έως σήμερα το πρωί, η καταιγίδα συνοδευόταν από ανέμους ταχύτητας 113 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ κινείτο βόρεια, σε απόσταση 320 χιλιομέτρων ανατολικά της Βόρειας Καρολίνας. Δεδομένης της έως τώρα πορείας του ο Χένρι αναμένεται να αγγίξει έδαφος, πιθανόν ως κυκλώνας, στο Λονγκ Άιλαντ, τη Νέα Υόρκη ή τη νότια Νέα Αγγλία αύριο, επισημαίνει το Κέντρο σε μια προειδοποίηση που εξέδωσε.

Σε τμήματα του Λονγκ Άιλαντ, της Νέας Υόρκης και του Νιου Χέιβεν, στο Κονέτικατ, οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για κυκλώνα. Άλλες περιοχές της Νέας Αγγλίας, όπως το Ναντάκετ βρίσκονται επίσης σε συναγερμό για ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Πρόκειται για μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Οι πολίτες που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύσουν τη ζωή και τις περιουσίες τους από την άνοδο της στάθμης των υδάτων και το ενδεχόμενο άλλων επικίνδυνων συνθηκών», τονίζει το NHC.

Εάν ο Χένρι πλήξει τη νοτιοανατολική Νέα Αγγλία ως κυκλώνας, θα είναι ο πρώτος που θα αγγίξει απευθείας στεριά μετά τον κυκλώνα Μπομπ το 1991.

«Δεν γνωρίζω τι να περιμένουμε, έχει περάσει καιρός από τότε που βρεθήκαμε αντιμέτωποι με κάτι σοβαρό», δήλωσε η Κλάρα Πρέσιγκ, που διαμένει στο Φαλμάουθ, μια πόλη στο Κέιπ Κοντ, στη Μασαχουσέτη, σε παράρτημα του τηλεοπτικού δικτύου NBC.

Based on 11am advisory, hurricane Henri ETA for tropical storm conditions (yellow) & hurricane conditions (red). Strongest part of Henri likely to stay east of NYC, across Long Island into Connecticut. Those in the path should be ready to ride out the storm by sunset tonight. pic.twitter.com/EaVfugJctS

— Craig Setzer (@CraigSetzer) August 21, 2021