NBA: Ο Αντετοκούνμπο είναι ήδη… πρωταθλητής

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλει το πρωτάθλημα του ΝΒΑ και κάνει τα πάντα για να το κατακτήσει.

Το κάνει από το ξεκίνημα της καριέρας του, μέχρι και σήμερα, λίγες ώρες μετά το Game 5 με τους Σανς, όπου καθάρισε τη νίκη και θέλει μία ακόμα για να πάρει το δαχτυλίδι.

Άλλωστε και ο ίδιος έχει πει σε δηλώσεις του: «Μη με φωνάζετε MVP, αν δεν γίνω πρώτα πρωταθλητής».

Φαίνεται όμως πως η ώρα της δικαίωσης έχει φθάσει για τον Greek Freak.

Ένα παρατσούκλι που εξηγεί σε απόλυτο βαθμό όλα τα κατορθώματα του έλληνα σούπερ σταρ στα παρκέ του μαγικού κόσμου.

Το πέμπτο παιχνίδι των τελικών απέναντι στους Φοίνιξ Σανς ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για το Μιλγουόκι να πάρει το διπλό και να έχει το matchball τίτλου στην έδρα του.

Τα Ελάφια μπορεί να μπήκαν απροετοίμαστα και να είδαν τους Ήλιους της Αριζόνα να παίρνουν μεγάλη διαφορά στην αρχή, αλλά η θέλησή τους για το δαχτυλίδι τούς έδωσε τη νίκη με 123-119 και το προβάδισμα στη σειρά με 3-2.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσθεσε άλλη μια μεγαλειώδη εμφάνιση στους τελικούς και τελείωσε τον αγώνα με 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, έχοντας παράλληλα το εντυπωσιακό 60,2% στα σουτ εντός παιδιάς.

Ακόμα και αν οι Σανς γυρίσουν την κατάσταση και στεφθούν πρωταθλητές, ο Greek Freak θα έχει βάλει το όνομά του ανάμεσα στους κορυφαίους του αθλήματος.

Βέβαια, αυτήν τη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο είναι πως τα ξημερώματα της Τετάρτης (21/7, 4:00) θα έχουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έναν Έλληνα ανάμεσα στους πρώτους.

Ας αρχίσουν τα… ρεκόρ

Τα νούμερα του Γιάννη στη σειρά των τελικών είναι κάτι που το ΝΒΑ δεν έχει ξαναδεί στην ιστορία του σε αυτό το κρίσιμο στάδιο της σεζόν.

Ο Αντετοκούνμπο σε αυτά τα πέντε παιχνίδια απέναντι στους Σανς έχει μέσο όρο 32,3 πόντους, 13 ριμπάουντ, 5,6 ασίστ, 1,4 κλεψίματα, 1,2 μπλοκ, σουτάροντας με 61,2% στα σουτ εντός παιδιάς.

Κανένας άλλος δεν είχε ανά παιχνίδι 30 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 60% στα σουτ, μέχρι να εμφανιστεί ο Greek Freak.

No player has ever averaged 30/10/5 on 60 FG% in a Finals series. Until Giannis.

32.3 PPG

13.0 RPG

5.6 APG

1.4 SPG

1.2 BPG

61.2 FG%

The Greek Freak is a one of one. pic.twitter.com/rTF3slzvWT

— StatMuse (@statmuse) July 18, 2021