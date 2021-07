Ιταλική κυριαρχία στην κορυφαία 11αδα του Euro

Ήταν αναμενόμενο να κυριαρχήσει η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ιταλία, στην κορυφαία 11αδα του Euro. Και έτσι ακριβώς έγινε.

Όχι ένας, ούτε δύο, ούτε καν τρεις, αλλά πέντε ποδοσφαιριστές της Σκουάντρα Ατζούρα κέρδισαν από μία θέση στην καλύτερη 11αδα του τουρνουά! Ακολουθεί η φιναλίστ Αγγλία με τρεις, ενώ από έναν ποδοσφαιριστή έχουν η Δανία, η Ισπανία και το Βέλγιο.

Ντοναρούμα, Γουόκερ, Μπονούτσι, Μαγκουάιρ, Σπινατσόλα, Ζορζίνιο, Χόιμπιεργκ, Πέδρο, Στέρλινγκ, Κιέζα και Λουκάκου

The official #EURO2020 Team of the Tournament has been announced ⭐

5x 🇮🇹

3x 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

1x 🇩🇰

1x 🇪🇸

1x 🇧🇪

What do you think? 🤔 pic.twitter.com/yv0TVYKpg7

— Goal (@goal) July 13, 2021