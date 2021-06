Euro 2020: Ελέφαντας… προβλέπει τον νικητή στο Γερμανία – Γαλλία

Τη σημαία της Γερμανίας έπιασε μια θηλυκή ελέφαντας από την Ασία, ονόματι Γιασοντά, της έβαλαν μπροστά της τις σημαίες Αγγλίας και Γερμανίας ενόψει του σημερινού αγώνα στο πλαίσιο του Euro 2020.

«Έχει μαντέψει σωστά και στα τρία ματς της Γερμανίας μέχρι στιγμής» δήλωσε ο δημοσιογράφος της Deutsche Welle, Τζόναθαν Κρέιν, για το 42χρονο θηλαστικό.

Για την ακρίβεια, η Γιασοντά προέβλεψε και την ήττα της Γερμανίας από τη Γαλλία και τη νίκη επί της Πορτογαλίας, ακόμα και την ισοπαλία με την Ουγγαρία.

So who do you fancy tonight? #GER with home advantage in Munich? #FRA as reigning world champions? Yashoda the Elephant (we miss you Paul the Octopus) and I think France will come out on top. Little clip from my preview of the match on @dwnews with @mhundwa7… #EURO2020 pic.twitter.com/vNO1TBXe8r

— Jonathan Crane (@jonathancrane5) June 15, 2021