Πυροβολισμοί στο Ντένβερ: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης

Νέα ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στις ΗΠΑ, σε προάστιο του Ντένβερ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας αστυνομικός, ένας ακόμη άνδρας και ο δράστης από πυρά της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο αστυνομικός κλήθηκε να μεταβεί σε ένα ύποπτο περιστατικό, κοντά στη βιβλιοθήκη της περιοχής, όταν δέχθηκε τα πυρά του δράστη.

Μέχρι τώρα δεν έχουν δοθεί γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ το σημείο της πόλης είναι πολυσύχναστο, καθώς εκεί υπάρχουν εστιατόρια και πολυκαταστήματα.

Video from Kellen Harrel shows police and other first responders rushing to Olde Town Arvada after a shooting. Deveoping story here: https://t.co/52etV5zpM6 pic.twitter.com/goCxUtruoz

— Denver7 News (@DenverChannel) June 21, 2021