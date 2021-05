Θρίλερ σε πτήση της Ryanair από την Αθήνα προς το Βίλνιους της Λιθουανίας επικράτησε την Κυριακή, όταν το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ της Λευκορωσίας προκειμένου οι Αρχές της χώρας να συλλάβουν τον αντικαθεστωτικό δημοσιογράφο Ρόμαν Προτάσεβιτς, προκαλώντας ορυμαγδό δηλώσεων καταδίκης από τη διεθνή κοινότητα.

Σε συνεργασία με πράκτορες μυστικών υπηρεσιών, με πρόσχημα τρομοκρατικό κίνδυνο, οι Αρχές της Λευκορωσίας υποχρέωσαν το αεροσκάφος να κάνει… μεταβολή και, ενώ κινείτο βόρεια, να στραφεί νοτιοανατολικά ώστε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της λευκορωσικής πρωτεύουσας.

Οι αρχές επικαλέστηκαν λόγους καταπολέμησης της τρομοκρατίας για να υποχρεώσουν το αεροσκάφος σε αλλαγή πορείας και προσγείωση, ενώ σκοπός τους ήταν η σύλληψη του λευκορώσου δημοσιογράφου, ιδρυτή του καναλιού στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram με την ονομασία NEXTA.

The flight was diverted to Minsk, where opposition blogger Roman Protasevich was detained before the flight was allowed to depart

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας meduza.io, χρησιμοποιήθηκε η απειλή βόμβας για να αναγκαστεί το αεροπλάνο να προσγειωθεί. Σύμφωνα με τον Ταντέους Γκιζάν, διευθυντή σύνταξης του NΕΧΤΑ, πράκτορες της λευκορωσικής KGB επιβιβάστηκαν στην πτήση στην Αθήνα και προκάλεσαν αναστάτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης, με σκοπό την αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ.

Στην ανάρτησή του στο Twitter, o Γκιζάν γράφει ότι το αεροσκάφος της Ryanair συνοδεύτηκε στο αεροδρόμιο του Μινσκ από μαχητικό της λευκορωσικής πολεμικής αεροπορίας.

Ο Προτάσεβιτς, που έχει πρωτοστατήσει στην κάλυψη των γεγονότων του περασμένου έτους -την ευρείας κλίμακας εκλογική απάτη την οποία φέρεται να ενορχήστρωσε το καθεστώς του Λευκορώσου προέδρου Αλεξάνταρ Λουκασένκο τον περασμένο Αύγουστο και την άγρια καταστολή των διαδηλώσεων που ακολούθησαν- αντιμετωπίζει κατηγορίες που συνεπάγονται το ενδεχόμενο επιβολής της θανατικής ποινής.

Το παρακάτω γράφημα της εταιρίας παρακολούθησης πτήσεων Flight Radar 24 δείχνει την απότομη αλλαγή πορείας του αεροσκάφους λίγο πριν εξέλθει του λευκορωσικού εναέριου χώρου, κι ενώ βρισκόταν μερικά χιλιόμετρα πριν το Βίλνιους ώστε να πάρει τον δρόμο για το Μινσκ.

According to reports in media a Belarus journalist, that was onboard the flight, was arrested after the diversion to Minsk. pic.twitter.com/MQyvXsDExM

A Ryanair flight #FR4978 from Athens to Vilnius, diverted to Minsk in Belarus earlier today. https://t.co/rnUpiqOjch

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση μετά από απειλή για βόμβα, η οποία όμως εν τέλει δεν ίσχυε, όπως κατέστη αργότερα σαφές. Αργότερα, έγινε γνωστό ότι το αεροσκάφος αναχώρησε και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Βίλνιους.

Εν τω μεταξύ, το αεροδρόμιο του Μινσκ ανέφερε ότι η απόφαση για αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους ελήφθη από τον πιλότο του αεροσκάφους της Ryanair.

#Belarus: Video that would show the landing of the MiG-29 fighter jet, which had taken off to escort the plane with Protasevich and was forced to land in #Minsk.

According to media reports, the fighter was armed with air-to-air missiles pic.twitter.com/Trn4Vj81hr

