Ατλέτικο: Έγραψε ιστορία ο Σιμεόνε

Στην ιστορία θα μείνει η φετινή σεζόν για την Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς οι «ροχιμπλάνκος» κατάφεραν να ανέβουν στην κορυφή της Ισπανίας μετά από επτά χρόνια, κατακτώντας την 11η La Liga της ιστορίας τους.

Μία κούπα που έχει την υπογραφή του Τσόλο Σιμεόνε. Μπορεί ο Αργεντινός τεχνικός να έκανε τα εύκολα… δύσκολα, ωστόσο στο τέλος κατάφερε να φέρει το τρόπαιο στη Μαδρίτη και να οδηγήσει ξανά την Ατλέτικο στην κορυφή της Ισπανίας.

Με τον τίτλο αυτόν, ο Σιμεόνε έγινε και με τη… βούλα ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Ατλέτικο, καθώς έφτασε συνολικά τις οχτώ κούπες και έμεινε μόνος του στην κορυφή της σχετικής λίστας των «ροχιμπλάνκος»!

8 – Diego Pablo Simeone 🇦🇷 has recorded his eight title for @atletienglish: two @LaLigaEN (2014 & 2021), two Europa Leagues (2012 & 2018), two UEFA Super Cup (2012 & 2018), Copa del Rey (2013) & Spanish Supercup (2014), more than any other Atlético’s manager ever. Legend#Atleti pic.twitter.com/YvYl4sZdsE

