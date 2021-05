Parliamentary Debate on a motion of censure submitted by the leader of Syriza party, Alexis Tsipras, Athens, October 25, 2020 / Κατάθεση πρότασης μομφής κατά του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα απο τον Πρόεδρο του Σύριζα, Αλέξη Τσίπρα, στην Αθήνα, 25 Οκτωβρίου, 2020

Πρόβλημα συνοχής και ενιαίας έκφρασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του έχει το ΚΙΝΑΛ σε ότι αφορά το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια. «Βελτιωτική κατεύθυνση» Δεν θα συμμετάσχει ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Λοβέρδος, στην ονομαστική ψηφοφορία που έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ επί των άρθρων του νομοσχεδίου για την εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας και το τεκμήριο του χρόνου επικοινωνίας. Ακίνητα: Ηλεκτρονικά και οι μεταβιβάσεις – Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα Ο κ. Λοβέρδος έχει ενημερώσει το κόμμα του, από την περασμένη Δευτέρα, ότι -ως βουλευτής που έχει θέσει εμφατικά το ζήτημα της συνεπιμέλειας από το 2016- κρίνει πως το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης κινείται σε βελτιωτική κατεύθυνση. Σημειώνεται ότι η επίσημη γραμμή του ΚΙΝΑΛ κινείται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση και επικρίνει το νομοσχέδιο ότι λειτουργεί σε βάρος του παιδιού. Να μη γίνει δεκτή η ονομαστική ψηφοφορία Αναφορικά με την ονομαστική ψηφοφορία που έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Λοβέρδος έχει επισημάνει πως η αξιωματική αντιπολίτευση έχει δηλώσει πως δεν θα συμμετέχει σε ονομαστικές ψηφοφορίες εάν δεν αρθούν τα μέτρα προστασίας στο Κοινοβούλιο για τον κορονοϊό. Συνεπώς, σήμερα δεν θα πρέπει το προεδρείο να κάνει αποδεκτό το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, εάν δεν πρόκειται να συμμετάσχει στην ονομαστική. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας, αλλά σύμφωνα με πηγές της ΚΟ δεν θα πάρει μέρος στην ψηφοφορία. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν πως και άλλοι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής έχουν ζητήσει να αφεθούν ελεύθεροι στην κρίση τους επί των διατάξεων του νομοσχεδίου και να μην κινηθούν στο πνεύμα της κομματικής πειθαρχίας. Ο Παππάς, ο Σπίρτζης, τα εξώδικα και ο Καλογρίτσας Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share