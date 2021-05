Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον βομβαρδισμό από ισραηλινές δυνάμεις πολυώροφου κτιρίου που στέγαζε τα κεντρικά γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ Al Jazeera και του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Associated Press (AP).

Ο Τζαβάντ Μεχντί, ιδιοκτήτης του πύργου Jala, ανέφερε πως ένας ισραηλινός αξιωματικός τον προειδοποίησε, πριν από το αεροπορικό πλήγμα, ότι είχε στη διάθεσή του μία ώρα για να εκκενώσει το κτίριο. Ζήτησε επιπλέον 10 λεπτά προκειμένου οι δημοσιογράφοι να μπορέσουν να μεταφέρουν εκτός του κτιρίου τον εξοπλισμό τους, ωστόσο το αίτημά του απορρίφθηκε.

«Ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε τον πύργο, όπου στεγάζονται τα γραφεία του AP στην πόλη της Γάζας» έγραψε στο Twitter ο Τζον Γκάμπρελ, δημοσιογράφος του AP. «Ο στρατός είχε προειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του πύργου, στον οποίο το AP έχει τα γραφεία του, ότι θα στοχοθετηθεί» ανέφερε, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν τις συγκλονιστικές στιγμές.

Όπως διακρίνεται στις φωτογραφίες που διεθνών πρακτορείων, το κτίριο έχει ισοπεδωθεί και το μόνο που διακρίνεται είναι μπάζα.

Μάλιστα, ο ανταποκριτής του Al Jazeera στην περιοχή μεταδίδει ότι αρκετοί που ζούσαν και εργάζονταν στο κτίριο επέστρεψαν μετά τον βομβαρδισμό και προσπαθούν να βρουν μερικά από τα πολύτιμα υπάρχοντά τους, «ίσως σημαντικά έγγραφα ή χρήματα και άλλα πράγματα που έπρεπε να αφήσουν πίσω τους».

«Τις τελευταίες δύο ώρες, σωστικά συνεργεία έχουν αναπτυχθεί για να ανοίξουν τουλάχιστον τους δρόμους, επειδή η καταστροφή του κτιρίου έπληξε επίσης τα κοντινά κτίρια» περιγράφει.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν τον βομβαρδισμό του πολυώροφου κτιρίου στη Λωρίδα της Γάζας και σημείωσαν πως το εν λόγω κτίριο το χρησιμοποιούσε η Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τις IDF, το κτίριο όπου στεγάζονταν τα γραφεία του Associated Press και του Al Jazeera χρησιμοποιείτο από τη Χαμάς ως κεντρικά των υπηρεσιών πληροφοριών της, μεταξύ άλλων.

«Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας έπληξαν έναν αριθμό τέτοιων κτιρίων τις τελευταίες ημέρες, όμως πριν το κάνουμε, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να προσπαθήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι άμαχοι δεν θα πληγούν. Καλέσαμε τους ενοίκους του κτιρίου και τους ειδοποιήσαμε να φύγουν. Στείλαμε μηνύματα sms…. Παρείχαμε επαρκή χρόνο για την εκκένωση του κτιρίου» επισημαίνει ο IDF στην αγγλική έκδοση του λογαριασμού στο Twitter.

«Θα το πούμε ξανά: Όταν η Χαμάς εγκαθιστά στρατιωτικά στοιχεία στο εσωτερικό ενός τέτοιου κτιρίου, αποτελεί νόμιμο στρατιωτικό στόχο. Πρόκειται ξεκάθαρα για διεθνές δίκαιο. Όλα τα πολυώροφα κτίρια που στοχοθέτησε η IDF χρησιμοποιούντο για στρατιωτικούς σκοπούς, το καθένα εξ αυτών» τονίζει η IDF.

After providing advance warning to civilians & time to evacuate, IDF fighter jets struck a multi-story building containing Hamas military intelligence assets.

The building contained civilian media offices, which Hamas hides behind and deliberately uses as human shields. pic.twitter.com/zeDjEquePD

— Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021