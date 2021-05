Βρετανία: Εκτός «πράσινης λίστας» η Ελλάδα

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι χαλαρώνει, από τις 17 Μαΐου, τους περιορισμούς που αφορούν τα ταξίδια στο εξωτερικό, καταργώντας μεταξύ άλλων την υποχρέωση να μπαίνουν σε καραντίνα και στο εξής όσοι ταξιδεύουν σε 12 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι η Πορτογαλία και το Ισραήλ.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς ανακοίνωσε την άρση της απαγόρευσης των ταξιδιών στο εξωτερικό και την εφαρμογή ενός συστήματος που κατατάσσει τις χώρες σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την υγειονομική κατάστασή τους.

Εκτός από την Πορτογαλία και το Ισραήλ, στην «πράσινη λίστα» θα βρίσκονται από τις 17 Μαΐου η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία, η Σιγκαπούρη, το Μπρουνέι, η Ισλανδία, το Γιβραλτάρ, τα Νησιά Φόκλαντ, τα Νησιά Φερόε, τα Νησιά Σάντουιτς και η Αγία Ελένη.

Η Ελλάδα και η Κύπρος παραμένουν στην «πορτοκαλί» λίστα, που σημαίνει ότι όσοι επιστρέφουν από αυτές τις χώρες στη Βρετανία θα πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα 10 ημερών και να υποβληθούν δύο φορές σε διαγνωστικό τεστ για την Covid-19. Οι ταξιδιώτες από χώρες που βρίσκονται στην «πράσινη» κατηγορία θα πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ πριν από την αναχώρησή τους και δύο ημέρες μετά την άφιξή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η λίστα θα αναθεωρείται κάθε τρεις εβδομάδες. Τρεις χώρες που σήμερα βρίσκονται στην «πορτοκαλί» κατηγορία, η Τουρκία, οι Μαλδίβες και το Νεπάλ, θα μετακινηθούν στην «κόκκινη» από την Τετάρτη, 12 Μαΐου.

Εκτός της «πράσινης» λίστας έμειναν η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και οι ΗΠΑ, οι τέσσερις χώρες στις οποίες ταξίδεψαν περισσότερο οι Βρετανοί το 2019. Όλες τους βρίσκονται στην «πορτοκαλί» κατηγορία.

Αεροπορικές εταιρείες, τουριστικά γραφεία και ξενοδοχεία στη νότια Ευρώπη περίμεναν για πάνω από τέσσερις μήνες να ξεκινήσουν και πάλι τα ταξίδια τους οι Βρετανοί τουρίστες, ωστόσο θα χρειαστεί να περιμένουν για λίγο ακόμα, μέχρι να ομαλοποιηθούν πλήρως οι μετακινήσεις.

Τα συνδικάτα των πιλότων και οι αεροπορικές εταιρείες υποστηρίζουν ότι η Βρετανία είναι υπερβολικά επιφυλακτική και ότι ένα τόσο περιορισμένο «άνοιγμα» θα συνεχίσει να πλήττει τη βιομηχανία που αγωνίζεται για την επιβίωσή της.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το πρώτο βήμα στην προσεκτική επιστροφή μας στα διεθνή ταξίδια, με μέτρα σχεδιασμένα, κατά κύριο λόγο, για να προστατεύουν τη δημόσια υγεία και να διασφαλίζουν ότι δεν θα πετάξουμε στα σκουπίδια όσα κερδίσαμε με κόπο αυτήν τη χρονιά», είπε ο Σαπς».

