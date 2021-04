FILE PHOTO: Vials with a sticker reading, "COVID-19 / Coronavirus vaccine / Injection only" and a medical syringe are seen in front of a displayed AstraZeneca logo in this illustration taken October 31, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Η πιθανότητα να μολυνθεί κάποιος από κοροναϊό μειώνεται σημαντικά κατά περίπου 65%, μετά την πρώτη δόση εμβολίου Οξφόρδης/Astra Zeneca ή Pfizer/BioNTech, δείχνει νέα βρετανική μελέτη. Επίσης, τα εμβόλια «δουλεύουν» εξίσου καλά τόσο στους ανθρώπους άνω των 75 ετών, όσο και σε εκείνους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες με υποκείμενα νοσήματα. Ακόμη, οι ερευνητές του Γραφείου Εθνικών Στατιστικών της Βρετανίας και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης βρήκαν ισχυρή ανοσιακή αντίδραση και παραγωγή αντισωμάτων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και για τα δύο διαφορετικά είδη εμβολίων. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία περιέχονται σε δύο μελέτες που έχουν προδημοσιευθεί, σύμφωνα με το BBC και τον Guardian, βασίζονται σε περίπου 370.000 ανθρώπους και παρέχουν περαιτέρω βάσιμες ενδείξεις πως τα εμβόλια προστατεύουν από την Covid-19. ECDC : «Πράσινη» ξανά η Ελλάδα σε θετικότητα – Κάτω από το 4% ο δείκτης – Πρώτη στα self test Η πρώτη μελέτη βρήκε ότι οι άνθρωποι που εμβολιάσθηκαν με μία δόση AstraZeneca ή Pfizer ήταν κατά 65% λιγότερο πιθανότερο να μολυνθούν. Τρεις εβδομάδες μετά τον πρώτο εμβολιασμό τους (μεταξύ Δεκεμβρίου 2020-Απριλίου 2021), οι νέες λοιμώξεις με συμπτώματα είχαν πέσει κατά 74%, ενώ οι ασυμπτωματικές κατά 57% (μέσος όρος μείωσης περίπου 65%), σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους. Μετά τη δεύτερη δόση Όσοι είχαν κάνει και τη δεύτερη δόση Pfizer, είχαν 90% μικρότερη πιθανότητα μόλυνσης με συμπτώματα και 70% μικρότερο κίνδυνο ασυμπτωματικής λοίμωξης. Για την AstraZeneca, επειδή οι δύο δόσεις απέχουν αρκετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση μετά και τη δεύτερη δόση. Και τα δύο εμβόλια εμφάνισαν αποτελεσματικότητα έναντι της «αγγλικής» παραλλαγής Β.1.1.7 του κοροναϊού. Οι ερευνητές πάντως επεσήμαναν ότι, όπως δείχνουν και τα στοιχεία, παραμένει πιθανό ένας εμβολιασμένος να μολυνθεί από τον ιό και να τον μεταδώσει σε άλλους, γι' αυτό πρέπει να συνεχιστεί η χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων. Η δεύτερη μελέτη σε σχεδόν 46.000 άτομα που είχαν κάνει μία δόση εμβολίου, βρήκε ισχυρή αντίδραση αντισωμάτων στον οργανισμό του 95% των εμβολιασμένων ανεξαρτήτως ηλικίας. Τα αντισώματα παρέμεναν ισχυρά δέκα εβδομάδες μετά. Μολονότι τα επίπεδα των αντισωμάτων αυξάνονταν πιο αργά και σε χαμηλότερα επίπεδα μετά από μία δόση AstraZeneca, μειώνονταν πιο γρήγορα μετά από μία δόση Pfizer, ιδίως στους ηλικιωμένους. Καλύτερη είναι η ανοσιακή αντίδραση στους νεότερους σε σχέση με τους μεγαλύτερης ηλικίας εμβολιαζόμενους (άνω των 60 ετών) και στα δύο είδη εμβολίων. Απρόσμενο πάντως, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι ότι μετά τη δεύτερη δόση Pfizer η ανοσιακή αντίδραση στους άνω των 80 ετών είναι πιο έντονη σε σχέση με τους νεότερους. Η καθηγήτρια Σάρα Γουόκερ της Οξφόρδης επεσήμανε ότι «δεν ξέρουμε ακόμη πόση ακριβώς αντίδραση αντισωμάτων και για πόσο καιρό χρειάζεται, προκειμένου να προστατευθούν οι άνθρωποι από την Covid-19 σε βάθος χρόνου, κάτι που αναμένουμε να απαντήσουμε τον επόμενο χρόνο». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ