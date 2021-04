Το «τελευταίο αντίο» είπαν οι Βρετανοί στον πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 99 ετών.

Η τελετή έλαβε χώρα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο των Ουίνδσορ και το φέρετρό του έφερε και… χρώμα Ελλάδας, δεδομένης της σχέσης του με τη χώρα μας.

Ειδικότερα, πάνω στο φέρετρο υπήρχε η προσωπική σημαία του δούκα του Εδιμβούργου, η οποία ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τη ζωή του, από την ελληνική του κληρονομιά έως τους βρετανικούς τίτλους του.

Στο φέρετρο τοποθετήθηκε, επίσης, ένα στεφάνι με λουλούδια.

Όταν ο δούκας αρραβωνιάστηκε με την τότε πριγκίπισσα Ελισάβετ το 1946, παραιτήθηκε από τον ελληνικό τίτλο του και έγινε βρετανός πολίτης, παίρνοντας το αγγλικό όνομα της μητέρας του, Μαουντμπάτεν.

Prince Philip’s coffin is carried out of Windsor Castle by soldiers from the Grenadier Guards and placed on the back of a custom-built Land Rover designed by the Duke of Edinburgh to be taken to St George’s Chapel

Follow live: https://t.co/5veRhyq58Z pic.twitter.com/AHfB914A92

— Sky News (@SkyNews) April 17, 2021