«Φωτιά» παίρνει, όσο πλησιάζουμε στη μεγάλη εβδομάδα, η συζήτηση για Πάσχα στο χωριό, αφού παρά τα πολλά κρούσματα, αλλά και την έκρηξη στους κρίσιμους δείκτες, από την κυβέρνηση συζητούν τα επόμενα βήματα της χαλάρωσης του lockdown.

Μάλιστα, από την επόμενη κιόλας εβδομάδα οι επιστήμονες της χώρας μας θα ξεκινήσουν να συζητούν το άνοιγμα των μετακινήσεων από νομό σε νομό, κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα.

Όπως και οι ίδιοι διευκρινίζουν, τότε θα είναι σε θέση να διαπιστώσουν αν το τρίτο κύμα της πανδημίας έχει σταθερή πτώση, όπως αυτή διαφαίνεται την εβδομάδα που διανύουμε.

Χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα οι επιστήμονες

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι επιστήμονες έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα, όσον αφορά στο σχέδιο Πάσχα στο χωριό.

Πρόκειται για εκείνους που θεωρούν ότι μόνο κακό δεν θα κάνει η μετακίνηση στην εξοχή, αφού ο κόσμος έχει φανερά πλέον κουραστεί και θα του κάνουν καλό λίγες ημέρες αποσυμπίεσης.

Βέβαια θέτουν ως προϋπόθεση τη χρήση τριών σημαντικών εργαλείων για τον ασφαλή εορτασμό.

«Υπάρχει η ασφάλεια του να είναι κάποιος εμβολιασμένος, να έχει νοσήσει και να έχει αντισώματα, ή του να κάνει τεστ πριν μετακινηθεί. Αυτά είναι τρία εργαλεία που είναι σημαντικά και μπορούν να μπουν στο τραπέζι της συζήτησης, δεδομένου βέβαια ότι επιδημιολογικά μας επιτρέπεται κάτι τέτοιο» είπε χαρακτηριστικά ο καθηγητής Παθολογίας του πανεπιστημίου Πατρών, Χαράλαμπος Γώγος.

«Το ζήτημα στο Πάσχα είναι να αραιώσουμε. Δεν υπάρχει τρόπος να μείνει ο καθένας στο δικό του σπίτι, χωρίς να βρεθούμε με συγγενείς, φίλους ή όποιον άλλον θέλετε» είπε χαρακτηριστικά στο MEGA ο καθηγητής πνευμονολογίας – εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

«Είναι προτιμότερο να βρεθούμε σε εξωτερικούς χώρους, όπου ο αέρας είναι πολύ καλύτερος, δηλαδή στους δρόμους και τις αυλές στα χωριά μας και να ψήσουμε το αρνί, παρά να είμαστε στα μέσα διαμερίσματα στις μεγάλες πόλεις και να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Εκεί η πιθανότητα μετάδοσης είναι πολύ μεγαλύτερη» συμπλήρωσε.

Στο δεύτερο στρατόπεδο είναι εκείνοι που δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται το ενδεχόμενο μαζικών μετακινήσεων από τις πόλεις προς την περιφέρεια.

«Να πάρω τα παιδιά και την οικογένεια και να πάμε στο εξοχικό μας στο χωριό τη στιγμή που αν κάποιος από εμάς κολλήσει τον κορωνοϊό και χρειαστεί νοσοκομειακή περίθαλψη θα είναι ολόκληρο το σύστημα πολύ πιεσμένο. Να το κάνουμε μαζικά αυτό και να το ρισκάρουμε; Εγώ προσωπικά λέω όχι» είπε από την άλλη πλευρά ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής ΑΠΘ.

Ανοιχτούς ναούς ζητά η Ιερά Σύνοδος

Στην τελική ευθεία βρίσκονται και οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στην Ιερά Σύνοδο και την κυβέρνηση για το άνοιγμα των ναών την Μεγάλη Εβδομάδα, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος προτρέπει τους πιστούς να εμβολιαστούν.

«Ο εμβολιασμός όλων μας, ειδικά ημών των μεγαλυτέρων σε ηλικία, δεν είναι μόνο μια πράξη ατομικής ευθύνης, αλλά και μια πράξη χριστιανικής αλληλεγγύης και αγάπης προς τον πλησίον μας» σημείωσε ο κ. Ιερώνυμος.

Η Ιερά Σύνοδος με επιστολή που απέστειλε στο υπουργείο Παιδείας προτείνει ο ανώτατος αριθμός των ατόμων εντός των μεγάλων ναών να είναι τα 100 άτομα, καθώς επίσης και να ισχύσει η αναλογία ένας πιστός ανά 15 τετραγωνικά μέτρα κλειστού χώρου. Σήμερα στους κλειστούς χώρους επιτρέπεται ένα άτομο για κάθε 20 τετραγωνικά μέτρα.

Παράλληλα η Εκκλησία της Ελλάδας προτείνει οι κληρικοί και το προσωπικό των ναών να κάνουν τεστ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες για το άνοιγμα της χώρας

Οι ημερομηνίες για την «επιστροφή στην κανονικότητα» μπορεί να μην έχουν κλειδώσει ακόμη, ωστόσο υπάρχει ένα προσχέδιο στο τραπέζι της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με αυτό, malls, κέντρα αισθητικής και φροντιστήρια -μόνο όμως για τους μαθητές Λυκείου- αναμένεται να σηκώσουν ρολά στις 19 Απριλίου, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα.

To Σάββατο 24 Απριλίου ενδέχεται να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση του λιανεμπορίου και οι καταναλωτές θα μπορούν να ψωνίζουν κανονικά, δίχως click away και click in shop / click inside.

Σύμφωνα με το MEGA, η εστίαση θα ανοίξει την Τρίτη του Πάσχα 4 Μαΐου, μόνο σε εξωτερικούς χώρους, με τραπεζάκια και θα συνοδεύεται από αυστηρά μέτρα προστασίας τόσο για εργαζομένους όσο και για πελάτες. Μάλιστα, πιθανολογείται να τεθεί σε ισχύ και μειωμένο ωράριο λειτουργίας για τα καταστήματα της εστίασης αλλά και η παραχώρηση επιπλέον εξωτερικού χώρου.

Η απόφαση για επαναλειτουργία του κλάδου που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία θα γίνει με γνώμονα και την τουριστική περίοδο, η οποία ανοίγει επισήμως στις 14 Μαΐου, γεγονός που σημαίνει ότι η εστίαση δεν μπορεί να είναι κλειστή με τουρίστες στη χώρα.

Η σχετική συνεδρίαση των ειδικών του υπουργείου Υγείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί την εβδομάδα ακριβώς μετά το Πάσχα.

Σε ό,τι αφορά την επαναλειτουργία των γυμνασίων και των δημοτικών σχολείων, πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανή ημερομηνία είναι η Δευτέρα 10 Μαΐου και στόχος του υπουργείου είναι η απρόσκοπτη λειτουργία τους έως το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν και από τις εισηγήσεις των ειδικών, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και την εικόνα της πανδημίας του κοροναϊού.