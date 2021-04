Μόλις τριάντα δευτερόλεπτα διήρκησε το σκηνικό της εν ψυχρώ δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, ο οποίος δέχτηκε δέκα σφαίρες στο στήθος και στο κεφάλι.

Οι δείκτες του ρολογιού έγραφαν 14:30 όταν οι δολοφόνοι του τού έκοψαν το νήμα της ζωής.

Επιστρέφοντας από τον τηλεοπτικό σταθμό στον οποίο εργαζόταν ο δημοσιογράφος στάθμευσε το αυτοκίνητό του κοντά στην είσοδο του σπιτιού του και αποβιβάστηκε. Εκείνη τη στιγμή, δύο άτομα που επέβαιναν σε χαμηλού κυβισμού μοτοσικλέτα, πιθανόν σκούτερ, τον πλησίασαν και ο συνεπιβάτης άνοιξε πυρ εναντίον του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες πυροβόλησαν τον δημοσιογράφο με πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών. Δέχτηκε 10 σφαίρες στο στήθος και στο κεφάλι, ενώ από το σημείο της ενέδρας περισυνελέγησαν 13 κάλυκες.

Μάρτυρες της στυγερής δολοφονίας του βρέθηκαν τουλάχιστον δύο άτομα, σύμφωνα με τους οποίους, όπως είπαν στους αστυνομικούς, το πιστόλι του εκτελεστή έφερε σιγαστήρα και πως ο ένας εκ των δραστών φορούσε στρατιωτικού τύπου τζάκετ.

Λίγη ώρα μετά τη δολοφονία έγινε έλεγχος σε ένα σκούτερ που προσομοίαζε σε εκείνο που επέβαιναν οι δράστες.

Οι επιβάτες του, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν σχέση με τον φόνο του δημοσιογράφου.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. δεν έχουν προσδιορίσει τα κίνητρα της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ.

Μέχρι στιγμής κάνουν λόγο για «συμβόλαιο θανάτου», καθώς η εκδοχή να πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, όπως εκείνη εις βάρος του Σωκράτη Γκιόλια το 2010, δεν συγκεντρώνει σε αυτήν τη φάση μεγάλες πιθανότητες.

Οι άνδρες του τμήματος ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής που έχουν αναλάβει να ρίξουν άπλετο φως στη δολοφονία εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ωστόσο το επικρατέστερο από αυτά τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πίσω από το έγκλημα βρίσκονται επαγγελματίες δολοφόνοι οι οποίοι πληρώθηκαν αδρά για να φέρουν εις πέραν την αιματηρή αποστολή τους.

Η ενέδρα που στήθηκε στον δημοσιογράφο φαίνεται να ήταν μελετημένη με την παραμικρή λεπτομέρεια, ενώ οι δράστες φαίνεται να παρακολουθούσαν για αρκετό χρονικό διάστημα τις κινήσεις του Γιώργου Καραϊβάζ, καθώς γνώριζαν τι ώρα επέστρεφε από τον τηλεοπτικό σταθμό Star που εργάζονταν στο σπίτι του, αλλά και το δρομολόγιο που θα έπρεπε να ακολουθήσουν μετά το χτύπημα τους για να φύγουν γρήγορα από την περιοχή.

Μάλιστα οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να συμμετείχε και τρίτο άτομο στην “επιχείρηση” εξόντωσης του δημοσιογράφου, ο οποίος να τον πήρε στον κατόπι από τη στιγμή που έφυγε από το κανάλι και να ειδοποίησε του συνεργούς του όταν το θύμα πλησίαζε στον Άλιμο έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για την εγκληματική τους ενέργεια.

Σοκάρει η μαρτυρία ενός αυτόπτη μάρτυρα στην κάμερα του MEGA που όπως υποστήριξε είδες τους δράστες να του ρίχνουν την χαριστική βολή, πυροβολώντας τον στο κεφάλι. Για να είναι σίγουροι ότι θα εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου του.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο σκουτεράκι – σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες – και τράπηκαν σε φυγή. Έως τώρα δεν έχει εντοπιστεί το όχημα με το οποίο διέφυγαν οι δύο άνδρες. Δεν αποκλείεται να το έχουν εγκαταλείψει σε κάποιο σημείο για να συνεχίσουν την διαφυγή τους.

Σε μικρή απόσταση από το σημείο εκτέλεσης του Γιώργου Καραϊβάζ υπήρχαν τρεις υπάλληλοι του δήμου Αλίμου που κλάδευαν κάποια λουλούδια. Μόλις ολοκληρώθηκε η δουλειά τους, εμφανίστηκαν οι δύο δολοφόνοι. Οι μαρτυρίες και οι καταθέσεις τους είναι πολύ σημαντικές.

Για «στημένους και πληρωμένους δολοφόνους» έκανε λόγο ο γνωστός συνδικαλιστής της αστυνομίας, Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ σημειώνοντας ότι «είναι θέμα τιμής για εμάς η εξιχνίαση της υπόθεσης».

Πρόσθεσε ότι όλες οι έρευνες έχουν ξεκινήσει και θα κινηθούν με μεγάλη ταχύτητα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής και οι αξιωματικοί έχουν αρχίσει ήδη να παίρνουν καταθέσεις από πρόσωπα του περιβάλλοντος τού θύματος, προκειμένου να ρίξουν φως στα κίνητρα της δολοφονίας κι ενδεχομένως θα τους οδηγήσουν στα ίχνη των δραστών.

Επίσης, θα «σαρώσουν» και τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας από το σημείο που έφυγε ο δημοσιογράφος, κατά την διαδρομή του και στην κατάληξή του στον Άλιμο. Θα αναζητήσουν, αριθμούς κινητών τηλεφώνων και ύποπτες επικοινωνίες που μπορεί να σχετίζονται με τους δράστες ή τους συνεργούς τους.

Στα ρεπορτάζ, με τα οποία είχε καταπιαστεί το τελευταίο διάστημα και συγκεκριμένα εκείνα που θα μπορούσαν να είχαν «ενοχλήσει» αναζητούν το κίνητρο των δολοφόνων του δημοσιογράφου οι αστυνομικοί της Ασφάλειας που ανέλαβαν να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Ήξεραν το δρομολόγιο, τις κινήσεις και τα ωράριά του και του έστησαν την ενέδρα – μέρα μεσημέρι- έξω από το σπίτι του, περιμένοντάς τον να επιστρέψει στην οικογένειά του, έχοντας ολοκληρώσει την δουλειά του.

Ενδεικτικό της αγριότητας του εγκλήματος, πάντως, είναι ότι ο δολοφόνος φέρεται να έριξε και «χαριστική βολή» στον Γιώργο Καραϊβάζ για να μην αφήσει καμία ελπίδα επιβίωσης στο θύμα του.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Star, αξιωματικοί της αστυνομίας τονίζουν πως από τον τρόπο που έδρασαν οι δράστες είναι εμφανές πως δεν ήθελαν να τον τρομοκρατήσουν, αλλά να τον σκοτώσουν. Ο τρόπος που τον πλησίασαν, δηλαδή ότι έφτασαν πολύ κοντά, καθώς και το γεγονός ότι τον πυροβόλησαν πολλές φορές, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι δράστες τον ήθελαν νεκρό.

Η δολοφονία ενός δημοσιογράφου είναι μια απεχθής, δειλή πράξη τονίζει η Πρόεδρος της Κομισιόν με μήνυμά της στα ελληνικά αναφερόμενη στη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.

Ειδικότερα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν υπογραμμίζει ότι «Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει την ελευθερία. Και η ελευθερία του τύπου ίσως είναι η πιο ιερή από όλες. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται με ασφάλεια. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια του Γιώργου Καραϊβάζ. Ελπίζω οι εγκληματίες να προσαχθούν σύντομα στη δικαιοσύνη».

Την απονομή δικαιοσύνης για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ ζητεί η αντιπρόεδρος της Κομισιόν και Επίτροπος για τις Αξίες και τη Διαφάνεια, Βιέρα Γιούροβα.

Ειδικότερα σημειώνει: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένη μετά τις αναφορές ότι ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραϊβάζ πυροβολήθηκε στη Αθήνα. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους συναδέλφους του. Πρέπει να απονεμηθεί δικαιοσύνη και η ασφάλεια των δημοσιογράφων πρέπει να εγγυηθεί».

Να αποσαφηνιστεί εάν η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ έχει σχέση με τη δουλειά του, ζητεί ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα ο Νταβίντ Σασόλι αναφέρει:

«Συντετριμμένος από την είδηση της δολοφονίας του Έλληνα δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Οι έρευνες πρέπει να αποσαφηνίσουν επειγόντως εάν η δολοφονία συνδέεται με τη δουλειά του. Τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους του».

