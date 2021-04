Κορωνοϊός : 3.491 νέα κρούσματα, 67 θάνατοι, 755 διασωληνωμένοι

Medical staff work in the intensive care ward for COVID-19 patients in hospital in Athens, Greece on November 8 , 2020 . / Το ιατρικό προσωπικό εργάζεται στο θάλαμο εντατικής θεραπείας για ασθενείς με COVID-19 σε νοσομείο της Αθήνας στις 5 Noembr;ioy, 2020.