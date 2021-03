Το μήνυμα του Δένδια για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του ρατσισμού ανάρτησε στο twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Λέμε «όχι» στον ρατσισμό και τις διακρίσεις. Λέμε «ναι» στην ισότητα και την αξιοπρέπεια», αναφέρει.

Λέμε «όχι» στον ρατσισμό και τις διακρίσεις. Λέμε «ναι» στην ισότητα και την αξιοπρέπεια. We say “no” to racism and discrimination. We say “yes” to equality and dignity. #WorldDayAgainstRacism pic.twitter.com/HvZStGo9nr

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 21, 2021