Κονσόλες που ανατρέπουν τα δεδομένα στο gaming!

Μια από τις δημοφιλέστερες μορφές ψυχαγωγίας είναι, αδιαμφισβήτητα, το gaming. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η… «μύηση» νέων παικτών στον φανταστικό κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών συνεχίζεται ακατάπαυστα και κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξή του παίζουν οι κονσόλες της κάθε εταιρείας. Η απλότητα του να πιάνεις ένα χειριστήριο και με το πάτημα ενός πλήκτρου να έχεις ξεκινήσει το παιχνίδι σου -εντός δευτερολέπτων όλα αυτά- είναι πολλές φορές το σημαντικότερο για κάποιους κι έτσι η επιλογή μιας κονσόλας είναι σχεδόν μονόδρομος για εκείνους.

Τα οφέλη μιας κονσόλας είναι πολλά περισσότερα, βέβαια. Η ευκολία αυτή εκτείνεται και σε άλλα κομμάτια, όπως η ευκολία εγκατάστασης και αναβάθμισης παιχνιδιών -ακόμη κι όταν δεν είναι ενεργοποιημένη- αλλά και η συμβατότητα. Αποκτώντας ένα παιχνίδι ή περιφερειακό για το σύστημά σου, γνωρίζεις πως μετά την αποσφράγιση της συσκευασίας, σε λίγα λεπτά θα είσαι έτοιμος να τα χαρείς από την άνεση του καναπέ σου στη μεγάλη σου τηλεόραση. Αυτή η εικόνα -καναπές, τηλεόραση, χειριστήριο και παιχνίδι- είναι η ιδανική για πολλούς gamers. Όμως, ποια είναι η ιδανική επιλογή σε κονσόλα; Το θετικό είναι πως υπάρχουν αρκετές επιλογές για κάθε τύπο παίκτη, από τον φανατικό… «παιχνιδοφάγο» έως τον οικογενειάρχη που θέλει να διασκεδάζει παρέα με τους αγαπημένους του.

Κονσόλες «δοκιμασμένες» & με πληθώρα παιχνιδιών

Το τέλος μιας γενιάς είναι συχνά η καλύτερη εποχή για να αποκτήσεις κονσόλα. Ο λόγος; Χαμηλότερες τιμές τόσο όσον αφορά στην κονσόλα αλλά και στα παιχνίδια που κυκλοφορούν για εκείνη, ενώ η βιβλιοθήκη διαθέσιμων τίτλων είναι τεράστια και πιθανότατα θα περιέχει πολλούς τίτλους που σε ενδιαφέρουν. Η όγδοη γενιά κονσολών λοιπόν, περιλαμβάνει τα PlayStation 4 και Xbox One, δύο φανταστικά μηχανήματα που δύσκολα θα αφήσουν κάποιον δυσαρεστημένο όποια κι αν είναι η επιλογή του μεταξύ των δύο.

Καταρχάς, έκαστη κονσόλα διαθέτει πληθώρα αποκλειστικών τίτλων κάθε είδους, με το PlayStation να έχει «γίγαντες» όπως God of War, Ghost of Tsushima και The Last of Us μεταξύ πολλών άλλων, τα οποία έχουν κατακτήσει τις καρδιές εκατομμυρίων παικτών. Στην άλλη πλευρά, οι «κολοσσοί» του Xbox είναι τα Halo, Gears of War, Forza Motorsport/Horizon και άλλοι τίτλοι, με ποικιλία σε κάθε είδος για μικρούς και μεγάλους. Στο ενδιάμεσο, υπάρχει το κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλατφορμών, καθώς μεγάλες κυκλοφορίες όπως FIFA, NBA 2K, Assassin’s Creed, Call of Duty και άλλες, είναι διαθέσιμες σε κάθε μία από τις δύο κονσόλες.

Για εκείνους που θέλουν να βιώσουν στο τέρμα όσα έχει να προσφέρει κάθε παιχνίδι, υπάρχουν οι «τουρμπάτες» εκδόσεις της κάθε κονσόλας – τα PlayStation 4 Pro και Xbox One X. Παρέχουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής παιχνιδιών σε ανάλυση έως και 4K ενώ σε τηλεοράσεις χαμηλότερης ανάλυσης πραγματοποιούν supersampling, το οποίο με απλά λόγια σημαίνει πως συρρικνώνουν την μεγαλύτερη εικόνα για να χωρέσει στη χαμηλότερη ανάλυση κι ο παίκτης να απολαύσει ποιοτικότερες λεπτομέρειες. Οπότε, δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε κατόχους τηλεοράσεων 4K, όμως για να δείξουν τα «δόντια» τους χρειάζονται μια 4K TV με HDR10.

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δύο κονσολών είναι δύο ξεχωριστής φύσεως, όμως εξίσου σημαντικά, «ατού». Το PlayStation 4 μπορεί να συνδυαστεί με το PlayStation VR και να «χαθείς» μέσα στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας, κάτι που μέχρι πρότινος αποτελούσε προνόμιο των PC και δη των πιο δυνατών gaming υπολογιστών. Από την άλλη, το Xbox Game Pass είναι μια από τις πιο συμφέρουσες συνδρομητικές υπηρεσίες στην ψυχαγωγία γενικώς, προσφέροντας πάνω από 150 παιχνίδια που μπορείς να κατεβάσεις και να παίξεις όσο θέλεις ενώ κάθε μήνα η λίστα έχει προσθαφαιρέσεις για να κρατά «φρέσκα» τα πράγματα.

Η νέα γενιά μόλις ξεκίνησε

Όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην νεότερη γενιά κονσολών τους τελευταίους μήνες, και δικαιολογημένα. Τα PlayStation 5 και Xbox Series X|S είναι γεγονός και σηματοδοτούν την έναρξη μιας καινούριας εποχής για το gaming και θα μας συντροφεύουν για αρκετά χρόνια. Αισθητά ανώτερες τεχνολογικά από τους αντίστοιχους προκατόχους τους, μοιάζουν και διαφέρουν ταυτόχρονα σε πολλά σημεία. Στον κορμό τους, στοχεύουν σε επίπεδα λεπτομέρειας και έκτασης που δεν έχουν υπάρξει ξανά σε κονσόλα, παράλληλα με τη σταδιακή θέσπιση της ανάλυσης 4K Ultra HD ως το στάνταρ για το μέλλον.

Παράλληλα, προσφέρουν και νέες λειτουργίες που μόνο αν ζήσει κάποιος θα εκτιμήσει πλήρως. Για παράδειγμα, με τη συμπερίληψη θύρας HDMI 2.1 οι κονσόλες μπορούν να αποδώσουν σε έως και 120Hz σε ανάλυση 4K -σε μια συμβατή τηλεόραση- και η ομαλότητα της κίνησης είναι απίθανη. Μόνο και μόνο για λόγους σύγκρισης, τα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο θεωρούνται αρκετά ομαλά ενώ πολλά παιχνίδια -συνήθως λίγο πιο κινηματογραφικά- «τρέχουν» στα 30fps, άρα με τα 120fps έχουμε διπλή αν όχι τετραπλή αύξηση στον ρυθμό ανανέωσης. Πάντοτε, μιλώντας για συμβατά παιχνίδια, εκ των οποίων υπάρχουν ήδη αρκετά και όπως είναι προφανές, μονάχα θα γίνονται περισσότερα με το πέρασμα του χρόνου.

Το PlayStation 5 επιχειρεί κάτι φρέσκο στο κομμάτι του ήχου και του χειριστηρίου, με τα πλήκτρα-σκανδάλες να προβάλλουν αντίσταση και να δονούνται σε ορισμένα παιχνίδια, ενώ η de facto μετατροπή κάθε ήχου σε τρισδιάστατο περιβάλλον συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία μιας βαθύτερης εμπειρίας. Η Microsoft προτίμησε να επενδύσει σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβάνοντας υποστήριξη Variable Refresh Rate και του Quick Resume. Με το VRR, οι όποιες μικρές πτώσεις σε καρέ εξαλείφονται και το Quick Resume σου επιτρέπει να συνεχίσεις πολλά παιχνίδια ακριβώς από το σημείο που τα άφησες – ο ορισμός του multitasking.

Κάτι ακόμα που είναι κοινό, όμως εντελώς διαφορετικό, είναι οι ψηφιακές εκδόσεις των δύο κονσολών. Το PlayStation 5 κυκλοφορεί και σε Digital Edition, πρακτικά χωρίς τον αναγνώστη δίσκων Blu-Ray, χωρίς να αλλάζει κάτι άλλο μεταξύ των δύο κονσολών. Ωστόσο, το Xbox Series S αφαιρεί τον αναγνώστη δίσκων, μικραίνει κατά πολύ σε μέγεθος και εστιάζει στη βελτιστοποίηση της απόδοσής του σε τηλεοράσεις 1080p και οθόνες 1440p – με αρκετά χαμηλότερη τιμή συγκριτικά με το Xbox Series X. Είναι το ιδανικό σημείο εκκίνησης για όποιον θέλει να εισέλθει στη νέα γενιά, χωρίς μεγάλο κόστος.

Καινοτόμος σχεδιασμός δύο-σε-ένα

Την Nintendo σίγουρα δε την μαθαίνουμε σήμερα. Με μακρά ιστορία στον χώρο του gaming, πάντοτε προσπαθούσε να καινοτομήσει και να προσφέρει χαρά στους παίκτες. Από το NES στο Nintendo 64 κι από το Wii στο Nintendo Switch, η ιαπωνική εταιρεία δείχνει πως δύσκολα στερεύει από ιδέες και η πιο πρόσφατη κονσόλα της αποτελεί τρανό παράδειγμα. Το Nintendo Switch, εκ πρώτης όψεως, μοιάζει με μια φορητή κονσόλα με μεγάλη, απολαυστική οθόνη χωρίς να θυσιάζεται η φορητότητά της. Η πραγματική «μαγεία» βρίσκεται στο dock που τη συνοδεύει, το οποίο συνδέεται στην τηλεόραση κι όταν η κονσόλα τοποθετηθεί σε αυτό, μέσα σε κλάσματα η εικόνα και ο ήχος μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη και τα χειριστήρια στις δύο πλευρές της αποσπώνται για να συνεχίσεις το παιχνίδι από τον καναπέ. Η στιγμιαία αλλαγή μεταξύ φορητής και σταθερής κονσόλας είναι το πραγματικά καινοτόμο στοιχείο της, καθώς μπορείς να συνεχίσεις απερίσπαστος το παιχνίδι σου χωρίς να χρειάζεσαι οτιδήποτε επιπλέον, από ειδικά χειριστήρια έως κάποιον αντάπτορα – όλα είναι στο κουτί.

Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός των χειριστηρίων Joy-Con τα κάνει ιδιαίτερα ευέλικτα, καθώς μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις μαζί ως ένα ή να τα μοιραστείς με έναν ακόμη παίκτη (σε συμβατά παιχνίδια) και να παίξετε μαζί στην τηλεόραση ή την οθόνη της κονσόλας. Μπορείς να προμηθευτείς επιπλέον Joy-Con για έως και 8 παίκτες συνολικά ή να διαλέξεις το Pro Controller που όχι απλά θυμίζει παραδοσιακό χειριστήριο, αλλά είναι ένα από τα καλύτερα που θα βρεις στην αγορά. Κι όσο για τα παιχνίδια, το όνομα “Nintendo” είναι συχνά το μόνο που χρειάζεται κανείς για να πειστεί. Από τα Super Mario έως τα The Legend of Zelda και από το Splatoon έως τα Xenoblade Chronicles, Fire Emblem ή Astral Chain, η κονσόλα δεν στερείται αποκλειστικοτήτων ούτε επιλογών γενικότερα, καθώς μεγάλες κυκλοφορίες όπως FIFA και NBA 2K έχουν το ετήσιο «ραντεβού» τους και με το Switch. Είτε είσαι μοναχικός και… περιπετειώδης είτε θέλεις κάτι για όλη την παρέα ή την οικογένεια, το Nintendo Switch μπορεί να αποτελέσει τον επόμενο μεγάλο σου «σταθμό» στο gaming.