Κορωνοϊός – Γαλλία : Η απαγόρευση κυκλοφορίας δεν αναχαίτισε την πανδημία

A view shows the deserted Pont de Bir-Hakeim Bridge and the Eiffel Tower during a nationwide curfew, from 6 p.m. to 6 a.m., due to restrictions against the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Paris, France January 25, 2021. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Τα νέα στελέχη του κορωνοϊού κυκλοφορούν ευρύτερα κάθε εβδομάδα και μια αυστηρότερη απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα δεν έχει καταφέρει να περιορίσει την εξάπλωση του ιού, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Ολιβιέ Βεράν σε συνέντευξη Τύπου. Ο ίδιος είπε ακόμη πως η πίεση στο σύστημα υγείας αυξάνεται με περίπου το 60% των κλινών Mονάδων Eντατικής Θεραπείας να είναι κατειλημμένες από ασθενείς με κορωνοϊό και τη Γαλλία να βρίσκεται τώρα κοντά στο σημείο να πρέπει να μεταφέρει ασθενείς από μια περιφέρεια σε άλλη προκειμένου να ελαφρύνει την πίεση σε ορισμένα νοσοκομεία. Στα 66 τα κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης στην Ελλάδα – Πού εντοπίστηκαν Πολλά κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης Ο Βεράν είπε πως τα νέα στελέχη του ιού –κυρίως το βρετανικό νέο στέλεχος– κυκλοφορούν ενεργά στη Γαλλία και πως ο αριθμός των ασθενών που έχουν μολυνθεί με αυτά έχει αυξηθεί από περίπου 500 την ημέρα στις αρχές Ιανουαρίου σε τουλάχιστον 2.000 ημερησίως σήμερα. «Θεωρούμε αυτά τα νέα στελέχη ως νέους ιούς — πρέπει να αποφύγουμε μια πανδημία μέσα στην πανδημία», δήλωσε ο Βεράν. Στα ύψη οι μολύνσεις Χθες, Τετάρτη, η Γαλλία κατέγραψε σχεδόν 27.000 νέες επιβεβαιωμένες μολύνσεις COVID-19, η μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση μολύνσεων από τα μέσα Νοεμβρίου, όταν η Γαλλία βρισκόταν σε δεύτερο λοκντάουν. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Υγείας της περιφέρειας Ο-ντε-Φρανς στη βόρεια Γαλλία ανακοίνωσε ότι μεταθέτει για την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου τους εμβολιασμούς με την πρώτη δόση εμβολίων κατά της COVID-19 που είχαν προγραμματισθεί για τις αρχές Φεβρουαρίου λόγω των περιορισμένων εφοδίων σε εμβόλια της Pfizer. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όσοι έλαβαν την πρώτη δόση του εμβολίου τον Ιανουάριο θα μπορέσουν να λάβουν τη δεύτερη δόση. Εμβόλια : Πόσα περιμένουμε και πότε θα έρθουν Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share