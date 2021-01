Σε θρίλερ εξελίσσεται το θέμα με την συντριβή αεροσκάφους κοντά στην Τζακάρτα καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα σωστικά συνεργεία που πραγματοποιούν έρευνες εντόπισαν συντρίμμια σε θαλάσσια περιοχή που ενδεχομένως – όπως σημειώνουν να προέρχονται από το αεροσκάφος.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ένα αεροσκάφος της εταιρείας χαμηλού κόστους Sriwijaya Air έχασε την επαφή με τον πύργο ελέγχου λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από την Τζακάρτα και τα σωστικά συνεργεία έχουν εντοπίσει συντρίμμια που ενδεχομένως να προέρχονται από αυτό.

Το Boeing 737-500 απογειώθηκε στις 14.30, τοπική ώρα, από το αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα με προορισμό το Ποντιάνακ, στην επαρχία του Δυτικού Καλιμαντάν, στο νησί Βόρνεο. Ένα στέλεχος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας Basarnas είπε ότι μετέφερε 56 επιβάτες, μεταξύ των οποίων και 10 παιδιά. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο αεροπλάνο επέβαιναν και έξι μέλη πληρώματος.

Η αξιόπιστη υπηρεσία καταγραφής πτήσεων Flightradar 24 ανέφερε στο Twitter ότι η πτήση SJ182 έκανε βουτιά 10.000 ποδιών μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, περίπου 4 λεπτά μετά την απογείωσή της.

Ο Άγκους Χαριόνο, ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας διασώσεων, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι έχουν βρεθεί συντρίμμια στη θάλασσα, στα βόρεια της Τζακάρτα, όμως ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ότι προέρχονται από το αεροπλάνο.

Ο Σουρατσμάν, ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, είπε στο τηλεοπτικό κανάλι Kompas TV ότι ψαράδες βρήκαν κάτι που μοιάζει με συντρίμμια. Άλλα κανάλια έδειξαν και εικόνες από τα αντικείμενα στη θάλασσα. «Βρήκαμε μερικά καλώδια, ένα τζιν παντελόνι και μεταλλικά κομμάτια στο νερό», ανέφερε άλλος αξιωματούχος, των υπηρεσιών ασφαλείας, στον ιστότοπο CNNIndonesia.com.

Η εταιρεία Sriwijaya Air προς το παρόν δεν έχει εκδώσει κάποια ανακοίνωση. Μια εκπρόσωπος της Boeing είπε ότι η κατασκευάστρια εταιρεία είναι ενήμερη και παρακολουθεί την κατάσταση. «Εργαζόμαστε για να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες», πρόσθεσε.

Το αεροπλάνο ήταν ηλικίας 27 ετών. Τη στιγμή της απογείωσής του έβρεχε στο αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα.

Συγγενείς των επιβατών έχουν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο και περιμένουν, κλαίγοντας, να μάθουν νέα για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.

Στα τέλη του 2018 ένα Boeing 737 MAX της ινδονησιακής εταιρεία Lion Air συνετρίβη στα ανοιχτά της Τζακάρτας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 189 άνθρωποι. Το αεροπλάνο που χάθηκε σήμερα είναι κατά πολύ παλαιότερο μοντέλο.

Η εταιρεία Sriwijaya Air ιδρύθηκε το 2003, εκτελεί κυρίως πτήσεις εσωτερικού στην Ινδονησία και μέχρι τώρα δεν είχε κανένα θανατηφόρο δυστύχημα στο ενεργητικό της. Μόνο το 2008 ένας αγρότης σκοτώθηκε όταν ένα Boeing 737-200 ξέφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης επειδή αντιμετώπισε πρόβλημα με το υδραυλικό σύστημά του.

Το αεροσκάφος Β737-500 της εταιρείας Sriwijaya Air, με το οποίο είχε χαθεί η επαφή λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του, συνετρίβη στη θάλασσα, στα ανοιχτά της Τζακάρτα, μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πλοίαρχος Έκο Σούρια Χάντι, ο διοικητής της ακτοφυλακής της Τρισούλα, είπε ότι έχουν βρεθεί συντρίμμια και ανθρώπινα μέλη στη θάλασσα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ από τα πρακτορεία AFP και Xinhua.

Το αεροπλάνο, που εκτελούσε πτήση εσωτερικού από την Τζακάρτα στο Ποντιάνακ, στο νησί Βόρνεο, χάθηκε από τα ραντάρ λίγα λεπτά μετά τις 14.30, τοπική ώρα (9.40 ώρα Ελλάδας), είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Μεταφορών Αντίτα Ιραβάτι, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Video of civilians finding small parts from the Sriwijaya Air flight SJ182 that departed from Jakarta, Indonesia #sj182 #SriwijayaAir pic.twitter.com/sxt8o1xsW5

