Τα τελευταία χρόνια οι streaming πλατφόρμες έχουν μπει για τα καλά στη ζωή των τηλεθεατών. Η παρακολούθηση ξένων σειρών, από όλον τον κόσμο, μεγάλωσε ακόμη περισσότερο την εφετινή χρονιά, καθώς για αρκετούς το κύριο μέσο ψυχαγωγίας ήταν η τηλεόραση και δη οι streaming πλατφόρμες.

Σύμφωνα με έρευνα της Nielsen στην Αμερική, το πρώτο εξάμηνο του 2020 το Netflix κατέχει την πρώτη θέση του μεριδίου ροής με ποσοστό 34%, ακολουθεί το YouTube με 20%, το Hulu με 11%, το Amazon με 8% και το νεοαφιχθέν (στην Ελλάδα δεν έχει φθάσει ακόμη) Disney+ αντιπροσωπεύει το 4% του συνολικού χρόνου ροής. Ποιες είναι όμως οι ξένες σειρές που γοήτευσαν το φιλοθεάμον κοινό τη χρονιά που φθάνει στο τέλος της;

«I may destroy you»

Αν το 2020 είχε φωνή, αυτή θα ήταν η ατάκα του. Ομως το «I may destroy you» περιγράφει την ιστορία της Arabella. Μιας νεαρής γυναίκας που ένα βράδυ βγαίνει έξω με τους φίλους της και γίνεται θύμα βιασμού. Η νεαρή γυναίκα, όταν το συνειδητοποιεί, προσπαθεί να διαχειριστεί με τον δικό της τρόπο το τραύμα της. Πρόκειται για το ημι-αυτοβιογραφικό έργο της 33χρονης Michaela Coel. Η σειρά του HBO προβλήθηκε τον Απρίλιο, τρία χρόνια μετά την εμφάνιση του κινήματος #MeToo. Η μοναδική αίσθηση του χιούμορ της Coel κατέστησε τα οδυνηρά της θέματα εύπεπτα για ένα κοινό εξαντλημένο από την καθημερινή ζωή σε μια πανδημία.

«The Queen’s Gambit»

Μέσα σε έναν μήνα, η μίνι σειρά του Σκοτ Φρανκ γοήτευσε το παγκόσμιο κοινό. Η Μπεθ Χάρμον, που υποδύεται εξαιρετικά η πρωτοεμφανιζόμενη πρωταγωνίστρια Ανια Τέιλορ-Τζόι, είναι μια ιδιοφυής ορφανή κοπέλα με πηγαίο ταλέντο στο σκάκι που φέρνει τα πάνω κάτω στον ανταγωνιστικό και ανδροκρατούμενο κόσμο του παιχνιδιού. Η σειρά, στον έναν μήνα προβολής της, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, με πρώτο εκείνο της τηλεθέασης του Netflix, καθώς την έχουν παρακολουθήσει 62 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλον τον κόσμο. Το ομώνυμο βιβλίο ανήκει πλέον στη λίστα των μπεστ σέλερ των «The New York Times», 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, ενώ οι αναζητήσεις και οι αγορές για σκακιέρες εκτοξεύθηκαν.

«The Crown»

Οι ιστορίες για βασιλιάδες και πριγκίπισσες ανέκαθεν γοήτευαν το κοινό. Πόσο μάλλον όταν αφορούν τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Τότε κερδίζουν το κοινό, όπως έγινε και με το «The Crown». Οχι μόνο για την ιστορία αλλά και για τις συγκλονιστικές ερμηνείες των ηθοποιών, τη φωτογραφία, τα σκηνικά, τα κοστούμια κ.ά. Πριν από λίγες ημέρες επέστρεψε στο Netflix ο 4ος κύκλος, ίσως ο καλύτερος και πιο ενδιαφέρων. Αφενός έχει να κάνει με το ότι στην πλοκή μπαίνει η Μάργκαρετ Θάτσερ (Τζίλιαν Αντερσον) και το σενάριο αποκτά έναν πιο πολιτικό χαρακτήρα, αφετέρου με την εμφάνιση της πριγκίπισσας Νταϊάνα (Εμα Κόριν). Εξαιρετικές ερμηνείες και από τις δύο νέες πρωταγωνίστριες, με εκείνη της Ολίβια Κόλμαν να καθηλώνει.

«Normal people»

Το «Normal People» είναι μια τρυφερή και ρομαντική σειρά βασισμένη στο ομώνυμο best seller της Σάλι Ρούνεϊ. Περιγράφει την ιστορία αγάπης και την τρυφερή αλλά πολύπλοκη σχέση της Μαριάν (Ντέζι Εντγκαρ-Τζόουνς) και του Κόνελ (Πολ Μεσκάλ). Η ιστορία τους ξεκινά από το σχολείο και συνεχίζει στο πανεπιστήμιο, ενώ παράλληλα προσπαθούν να ανακαλύψουν τις διαφορετικές εκδοχές του εαυτού τους. Η σειρά έκανε πρεμιέρα τον Απρίλιο στο Hulu. Στην Ελλάδα προβάλλεται από το Foxlife, κάθε Τετάρτη στις 23.30.

«The Undoing»

Μετά την εμφάνισή της στο υπέροχο «Big little lies» η Νικόλ Κίντμαν επέστρεψε στο HBO με το ψυχολογικό θρίλερ «The Undoing» με συμπρωταγωνιστή τον Χιου Γκραντ. Η all-star cast σειρά των έξι επεισοδίων είναι βασισμένη στο βιβλίο του Jean Hanff Korelitz «You should have known» (2014) και φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή της πολυβραβευμένης Σουζάν Μπίερ. Ενας μυστηριώδης φόνος αναστατώνει την υψηλή κοινωνία της Νέας Υόρκης, μαζί και τη μέχρι πρότινος τέλεια ζωή της Γκρέις και του Τζόναθαν. Οι φρικτές αποκαλύψεις που ακολουθούν σοκάρουν τους πάντες και θα φέρουν τα πάνω κάτω. Πέρα από το καστ σπουδαίων καλλιτεχνών η σειρά ξεχωρίζει για τις συνεχείς ανατροπές, το χιτσκοχικό σασπένς της, τα γυρίσματα στη Νέα Υόρκη, ενώ ρόλο πρωταγωνιστή έχουν και τα ρούχα που φορά η Κίντμαν, ιδίως το εντυπωσιακό πράσινο παλτό της. Στην Ελλάδα η σειρά προβάλλεται κάθε Δευτέρα αποκλειστικά από τη Vodafone TV.

«Mrs. America»

Η Κέιτ Μπλάνσετ υποδύεται τη φεμινίστρια Φίλις Σλάφλι στην εννέα επεισοδίων σειρά του Hulu. Ακολουθώντας μερικές από τις πιο αξιοσημείωτες φιγούρες του Δεύτερου Κύματος του φεμινισμού, η «Mrs. America» ρίχνει μια ματιά στις γυναίκες που τροφοδότησαν το κίνημα. Η προσέγγιση της σειράς στην αφήγηση είναι εθιστική, καταφέρνοντας να δημιουργήσει μικρογραφίες κάθε πρωταγωνιστικού χαρακτήρα που προωθούν επίσης την πλοκή της σειράς. Εάν υπάρχει μια μόνο σειρά σε σοβαρές διαμάχες για το καλύτερο του 2020 μέχρι τώρα μάλλον είναι η «Κυρία Αμερική».

«The last dance»

Το ντοκιμαντέρ του Netflix για τον τελευταίο γηπεδικό «χορό» του Μάικλ Τζόρνταν που έφερε στο φως όλα όσα συνέβησαν στο εσωτερικό των Chicago Bulls το φθινόπωρο του 1997 αποτέλεσε μια από τις εφετινές μεγαλύτερες επιτυχίες της πλατφόρμας. Πριν από λίγες ημέρες ο Τζόρνταν ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 2 εκατ. δολάρια από τα κέρδη της δημοφιλούς σειράς σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση αφιερωμένη στα φτωχά παιδιά.