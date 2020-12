Με κορωνοϊό ο Ρούντι Τζουλιάνι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι ο προσωπικός του δικηγόρος Ρούντι Τζουλιάνι βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Ο τελευταίος ταξιδεύει εδώ και έναν μήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών κατά τη διάρκεια συναντήσεων στις οποίες δεν φοράει μάσκα.

«Ο Ρούντι Τζουλιάνι, μακράν ο καλύτερος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης, και ο οποίος εργάστηκε ακατάπαυστα για να ξεσκεπάσει τις πιο διεφθαρμένες (μακράν!) εκλογές στην ιστορία των ΗΠΑ, βρέθηκε θετικός στο τεστ για τον κινεζικό ιό» έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας εκ νέου μια έκφραση που έχει ήδη προκαλέσει την οργή του Πεκίνου.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020