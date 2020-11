Σαν να πέφτει ένα αεροπλάνο κάθε μέρα

Την πιο τραγική εικόνα για τους νεκρούς από τον Covid-19 που πλησιάζουν να φθάσουν ή ακόμα να ξεπεράσουν τις 2.000 την άκουσα στο ραδιόφωνο από γιατρό, μέλος της Επιτροπής Ειδικών: Τις τελευταίες πέντε μέρες, είπε, είναι σαν να συντρίβεται στο έδαφος ένα αεροπλάνο κάθε μέρα. Οι περισσότεροι επιβάτες αυτού του αεροπλάνου, αναφέρει, προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Τραγική διαπίστωση θα πείτε, αλλά τα στοιχεία αυτά δείχνουν.

***

Τι συμβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα Γιατί όμως τόσο μεγάλος αριθμός νεκρών στη Βόρεια Ελλάδα; Οι ειδικοί λένε ότι αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλές ΜΕΘ, ότι ασθενείς με Covid στοιβάζονται σε νοσοκομεία με συνέπεια το Σύστημα Υγείας της Βόρειας Ελλάδας να πιέζεται σημαντικά. Οι ΜΕΘ που γέμισαν αναγκάσαν τους αρμόδιους να πραγματοποιήσουν για πρώτη φορά αερομεταφορά (με ευθύνη του ΕΚΑΒ) ασθενών από Βόρεια Ελλάδα σε νοσοκομεία της Αθήνας. Πάντως, και αυτό έχει τη σημασία του το ποσοστό των θανάτων στην Αθήνα, σε αντίθεση με αυτό της Θεσσαλονίκης (όπως με διαβεβαιώνει η καθηγήτρια Εντατικολογίας και υπεύθυνη σε ΜΕΘ στο «Σωτηρία», Αντωνία Κουτσούκου) είναι το μικρότερο από όλες τις πόλεις της Ευρώπης σε σύγκριση με τον πληθυσμό τους.

***

Και εισαγωγή βρέφους 40 ημερών

Στη Λάρισα το σύστημα Υγείας είναι εδώ και καιρό πιεσμένο. Κλίνες ελεύθερες στις ΜΕΘ παραμένουν ελάχιστες. Κάθε ημέρα οι εισαγωγές στα νοσοκομεία είναι διψήφιος αριθμός. Στην εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου υπήρξε εισαγωγή ενός 11χρονου παιδιού και ενός βρέφους 40 ημερών, ενώ ένας 70χρονος που χρειάστηκε εισαγωγή σε ΜΕΘ, διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Αυτό που μου λένε οι ειδικοί είναι ότι σε πολλά νοσοκομεία της χώρας χορηγείται σε ασθενείς με κορωνοϊό δεξαμεθαζόνη+αναστολέας της ιντερλευκίνης 1(ΚΙΝΕΡΕΤ) μαζί με ρεμβδεσιβίρη (αντί-ικό) φάρμακο. Αυτά τα φάρμακα χορήγησαν και στον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Κέλλα όταν νοσηλευόταν για αρκετές ημέρες με κορωνοϊό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Τι λένε όμως οι ειδικοί για τη φαρμακευτική αυτή αγωγή;

***

«Πρόκειται για μια ερευνητική μελέτη που συντονίζει καθηγητής Πανεπιστημίου και συμμετέχουν σ΄αυτήν πολλά κέντρα. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η μελέτη, αλλά έως τώρα βγάζει καλά αποτελέσματα».

Διασωληνώνονται σε χειρουργεία

Η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας είναι τραγική, όπως αναφέρει η πρόεδρος των γιατρών του νοσοκομείου, Παρθένα Κιόρτεβε. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, επεσήμανε ότι έχουν γεμίσει οι ΜΕΘ και πως ασθενείς διασωληνώνονται σε χειρουργεία, ενώ άλλοι ασθενείς διακομίζονται σε Σέρρες, Αλεξανδρούπολη και Καβάλα. Επεσήμανε ότι θα χρειαστεί να γίνει αεροδιακομιδή και άλλων ασθενών. Ανέφερε ότι το νοσοκομείο της Δράμας πλήττεται περισσότερο σε σχέση με νοσοκομεία άλλων νομών και δεν επαρκούν οι γιατροί.

***

Οι βουλευτές γιατροί δεν έπιασαν ακόμα δουλειά

Η σκηνή που θα σας περιγράψω συνέβη στο γραφείο του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, το πρωί της Πέμπτης: «Χαίρετε, ήρθα εθελοντής», είπε ο πνευμονολόγος Γιώργος Λαμπρούλης, αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και πρώτος βουλευτής που δήλωσε εθελοντής στη μάχη κατά του κορωνοϊού. Ο Διοικητής και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά τον βουλευτή πνευμονολόγο, λέγοντάς του πόσο ανάγκη τον έχουν στα δύσκολα περιστατικά νοσηλείας αλλά και διασωλήνωσης ασθενών με Covid.

Ο κ. Λαμπρούλης και αυτός έδειξε τη χαρά του, αφού ζήτησε να ανασταλούν τα καθήκοντά του ως βουλευτή για να πιάσει αμέσως δουλειά στο νοσοκομείο: «Εντάξει λοιπόν» τους είπε «αύριο φοράω ποδιά και έρχομαι στο νοσοκομείο». Εδώ ακριβώς συνέβη το εξής περίεργο: «Ένα λεπτό», του λένε από το νοσοκομείο, «θα πρέπει πρώτα να δούμε το καθεστώς που διέπει τους εθελοντές». Και ξέρετε γιατί; Για την αστική ευθύνη σε περίπτωση που συμβεί κάτι κακό.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ τα έχασε και τους ρώτησε: «Δεν έχετε ανάγκη από πνευμονολόγους; Γι’ αυτό ήρθα». Οι άλλοι τον κοίταζαν έκπληκτοι: «Και η αστική ευθύνη; Πρέπει να δούμε το θέμα».

Έτσι έφυγε άπραγος και έως τώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές ουδείς από τους 17 εθελοντές γιατρούς έπιασε δουλειά. Το ίδιο συνέβη και με τον γαλάζιο βουλευτή Χρήστο Κέλλα (αναισθησιολόγο- εντατικολόγο) που εμφανίστηκε και στα τρία νοσοκομεία της Θεσσαλίας αλλά του είπαν και αυτού να περιμένει έως ότου ρυθμιστεί το θέμα του εθελοντισμού. Ο κ. Κέλλας πήρε αμέσως τηλέφωνο το υπουργείο Υγείας όπου του υποσχέθηκαν ότι θα φέρουν λίαν συντόμως τροπολογία στη Βουλή που θα ρυθμίζει οριστικά το ζήτημα. Έως ότου όμως συμβεί αυτό δεν θα μπορούν να προσφέρουν ούτε εθελοντικά τις υπηρεσίες τους

***

Υπάρχουν ωστόσο και άλλες αιτήσεις εθελοντισμού. Για παράδειγμα γιατρός χωρίς συγγενική ειδικότητα με την πνευμονολογία ή την εντατικολογία (σε ιδιωτική κλινική) τηλεφώνησε στον Ευαγγελισμό και ζήτησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Όταν του είπαν τι είδους υπηρεσίες αυτός ζήτησε να πάει ως… νοσοκόμος στις ΜΕΘ. Δεν ήθελε να γίνει εθελοντής γιατρός, αλλά νοσοκόμος. Είναι από τους πλέον γνωστούς γιατρούς της Αθήνας.

***

Οι εξαφανισμένες βαλίτσες της βασίλισσας Φρειδερίκης

Περί τις 70 βαλίτσες και μπαούλα βρέθηκαν στο βασιλικό κτήμα του Τατοΐου καθώς και σε άλλα βασιλικά ακίνητα. Ήταν, με πληροφορούν από το υπουργείο Πολιτισμού, σχεδόν εξαφανισμένα, κάτω από τόνους σκόνης. Άρχισαν όμως μέρα με τη μέρα να αποκαλύπτονται. Με προσοχή όμως και με τη μέθοδο που χρησιμοποιούν οι αρχαιολόγοι για τα αρχαία αντικείμενα, ώστε όταν εμφανισθούν στο φως να μην πάθουν καμία φθορά. Τόσα χρόνια οι βαλίτσες παρέμεναν εξαφανισμένες σε ντουλάπες και σε ερμάρια χωρίς ποτέ κανείς να ενδιαφερθεί για το τι έχουν μέσα και γιατί δεν είχαν μεταφερθεί τότε αλλού, όπως είχε μεταφερθεί με νταλίκες η υπόλοιπη βασιλική περιουσία. *** Η εργασία αποκάλυψής τους ήταν δύσκολη, με μειωμένο προσωπικό λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού, αλλά τα ευρήματα είναι άκρως ενδιαφέροντα. Έχουν, μου λένε, ανοίξει οι δύο πρώτες βαλίτσες που ανήκαν στη βασίλισσα Φρειδερίκη και βρέθηκαν μέσα σε αυτές, ολοκαίνουργιες υπέροχες βραδινές τουαλέτες. Εν συνεχεία ανοίχθηκαν άλλες δύο βαλίτσες και ένα μπαούλο και αποκαλύφθηκαν αχρησιμοποίητες παραδοσιακές φορεσιές από όλη την Ελλάδα των δύο (τότε) πριγκιπισσών, της Σοφίας (που έγινε κατόπιν βασίλισσα Ισπανίας) και της Ειρήνης. Επίσης βρέθηκαν εθνίκ φορεσιές για τις δύο πριγκίπισσες από γειτονικές βαλκανικές χώρες. *** Τα μυστήρια των βασιλικών κτημάτων αναμένονται να συνεχιστούν έως ότου ανοίξουν και τα 70 μπαούλα και τα συρτάρια, έως ότου δηλαδή φωτιστεί η κάθε γωνιά του κτήματος του Τατοΐου. Την όλη επιχείρηση την έχει αναλάβει προσωπικά η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία συχνά επισκέπτεται το βασιλικό κτήμα. Να σημειώσω ότι βρέθηκαν στον σταύλο του Βασιλέως Γεωργίου, πέραν από τις άμαξες και πολλά μπουκάλια κόκκινου ξηρού κρασιού κάπου 70 χρονών (όπως μου είπαν) με την ετικέτα να γράφει «Δεκέλεια»! ***

Η πρόταση της 12χρονης Κατερίνας στη Σύνοδο Κορυφής

Τη διαδικτυακή διδασκαλία του μαθήματος Ιστορίας σε μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων παρακολούθησε από το Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης με τους μικρούς μαθητές, να απαντήσει στις ερωτήσεις τους και να μάθει για την προσαρμογή των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην τηλεκπαίδευση. Δεσμεύθηκε μάλιστα ότι θα φέρει την πρόταση της μικρής Κατερίνας για σύνδεση με παιδιά από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εδώ θέλω να σημειώσω και τούτο. Παρακολούθησα μέρος της σύνδεσης με την ψηφιακή τάξη της ΣΤ Δημοτικού Χανίων και εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν οι μικροί μαθητές. Τα άψογα ελληνικά τους, η ορθή σύνταξή τους, η τέλεια εκφορά του λόγου και το σημαντικότερο οι ερωτήσεις που έκαναν ήταν όλες to the point. Για παράδειγμα ρώτησαν εάν θα πρέπει να εμβολιασθούν και τα παιδιά, όταν έρθει το εμβόλιο και ιδού τι τους απάντησε ο Πρωθυπουργός:

«Θέλουμε να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Επειδή, όμως, σε πρώτη φάση θα έχουμε λίγα εμβόλια και τα εμβόλια σιγά σιγά θα αυξάνονται, θα πρέπει να εμβολιάσουμε πρώτα αυτούς οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο στο να κολλήσουν τον ιό. Ποιοι είναι αυτοί; Είναι οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, όσοι δουλεύουν στα νοσοκομεία και είναι και οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας οι οποίοι αν κολλήσουν κορονοϊό κινδυνεύουν περισσότερο. Έχουμε, λοιπόν, ένα πολύ περίπλοκο σχέδιο εμβολιασμού. Θα στήσουμε γύρω στα 1.000 εμβολιαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Το εμβόλιο θα είναι δωρεάν για όλους και τελικά οι ειδικοί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα μας υποδείξουν εάν πρέπει ή αν δεν πρέπει να εμβολιαστούν και τα παιδιά. Πιστεύω ότι τελικά, εφόσον, έχουμε αρκετά εμβόλια θα πρέπει να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι και να εμβολιαστούν ενδεχομένως και τα παιδιά.»

Χαρδαλιάς: Τα καλά και τα κακά της πανδημίας

«Το μεγάλο μάθημα της πανδημίας σε διεθνές επίπεδο ήταν κάτι που εμείς, οι άνθρωποι της Πολιτικής Προστασίας, ήδη γνωρίζαμε: πως όλοι μας συνδεόμαστε με τους διπλανούς μας, στα καλά αλλά και στα κακά που μας συμβαίνουν», υπογράμμισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς. Μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης στο φόρουμ το οποίο διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο CERIDES, (ερευνητικό κέντρο για την Αριστεία στην Καινοτομία και Τεχνολογία).

***

Click away; Καλά να πάθετε

Ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής Γλωσσολογίας Γεώργιος Μπαμπινιώτης έγραψε ένα άρθρο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, με τίτλο «Και τώρα »click away». Καλά να πάθετε…», τονίζοντας:

Όσοι «κατάπιαν» το take away, τώρα «καπάκι» θα καταπιούν και το click away! Τους take και τους σήκωσε το take away, τώρα τους click και τους πάτησε το click away! Και ποιος ξέρει τι τους περιμένει λίγο πιο away. Πλακώνει και η μαυρίλα τής Black Friday! Καλά να πάθουν… Εμείς (οι ταπεινοί τής γλώσσας μας) θα λέμε «(παραγγελία) για το σπίτι» το take away και «(παραγγελία) για έξω» το click away, αναφέρει ο κύριος καθηγητής.